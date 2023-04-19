НН.Собака.ru едет на Gastreet

В telegram-канале проекта GASTREET пройдет прямой эфир с Аленой Мельниковой и Олегом Перфиловым — авторами концепции Crevette Bistrot. А проведет его ресторанный критик и главред «НН.Собака.ru» Катерина Смирнова. Слушатели узнают, чего ждать от фестиваля в этом году.
Алена Мельникова — ресторатор, предприниматель, один из ведущих специалистов по маркетингу в сфере HoReCa, а Олег Перфилов — шеф-повар и выпускник французской кулинарной школы Le Cordon Bleu.
CREVETTE — их первый совместный проект. И спустя всего восемь месяцев бистро победило на премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса - 2023» забрав бронзу. А нижегородское TT Bistro было признано лучшей новой концепцией года по версии медиа-жюри проекта.
«НН.Собака.ru» — информационный партнер главного выездного лагеря для рестораторов.
Узнать подробнее, зачем нижегородцы опять едут на GASTREET, можно здесь.
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