НН.Собака.ru едет на Gastreet

Алена Мельникова — ресторатор, предприниматель, один из ведущих специалистов по маркетингу в сфере HoReCa, а Олег Перфилов — шеф-повар и выпускник французской кулинарной школы Le Cordon Bleu.

CREVETTE — их первый совместный проект. И спустя всего восемь месяцев бистро победило на премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса - 2023» забрав бронзу. А нижегородское TT Bistro было признано лучшей новой концепцией года по версии медиа-жюри проекта.

«НН.Собака.ru» — информационный партнер главного выездного лагеря для рестораторов.

Узнать подробнее, зачем нижегородцы опять едут на GASTREET, можно здесь.







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