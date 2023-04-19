TT Bistro признано лучшей новой концепцией года по версии медиа-жюри «Пальмовой ветви»

17 апреля в Москве подвели итоги новых ресторанных проектов года в рамках национальной премии «Пальмовая ветвь». Авторы из девяти регионов России поделились своим видением трендов и бизнес-лайфхаками. Шеф-повара ресторанов-финалистов провели мастер-классы, а завершился день традиционным голосованием, гала-ужином от ресторанной группы Rakusa Group и церемонией награждения.
Гости фестиваля – профессионалы и эксперты фуд-индустрии – получили бюллетени, где отметили наиболее понравившуюся концепцию. В финале был проведен подсчет голосов и объявлены победители.
Лучшей новой концепцией года по версии медиа-жюри признано TT Bistro из Нижнего Новгорода.
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Фото: архив организаторов
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