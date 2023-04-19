TT Bistro признано лучшей новой концепцией года по версии медиа-жюри «Пальмовой ветви»

Гости фестиваля – профессионалы и эксперты фуд-индустрии – получили бюллетени, где отметили наиболее понравившуюся концепцию. В финале был проведен подсчет голосов и объявлены победители.

Лучшей новой концепцией года по версии медиа-жюри признано TT Bistro из Нижнего Новгорода.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов