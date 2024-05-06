Том ям-челлендж, мороженое со стеклом, призовая паста, крученые куличи: гастропланы «НН.Собака.ru»

В мае отправляемся на пикник в городе, потом на усадебный ужин от московских шефов – отмечать пятилетие «Ribs». В выходные сделаем энорастяжку, задача на будни — расправиться с суперсупом на время. Ну, и конечно, доедаем остатки куличей по всему городу: там и с имбирем, и с ромом, и с пеканом имеются. Все это весеннее обострение, может, и не отменит, но существенно сгладит.
Городской пикник и авторский сет в «Парке Культуры»
Прямиком из столицы в Нижний прибывают главные звезды ресторана Sapiens – бренд-шеф Илья Благовещенский и шеф-бартендер Илья Нецветаев. Нет, не просто закатами любоваться, проводить гриль-бранч на летней веранде ресторана «Парк Культуры». Подадут три блюда: татаки из говядины со спаржей и маринованными шиитаке, скумбрию с картофельным кремом, жареным кейлом и бульоном даши, утиную грудку с печеной свеклой. Запивать будем гимлетом из черноплодной рябины, сауэром из черной смородины и вербены, ну и куда без мартини на свежих листьях смородины. Все это под весенние музыкальные сеты и на виду у волжских далей.
Но далеко не уходите – 23 мая здесь пройдет гастрономический сет «Ручная работа». Культурные разговоры о ремесле, ручном труде фермеров и мастерстве повара будем заедать пятью подачами блюд в энокомпании.
Когда: 12 мая, 12:00, 23 мая, 19:00
Где: Верхне-Волжская набережная 10А
Два Дмитрия готовят ужин в Yale
И тут москвичи, и снова заняты готовкой. На одной кухне классику и современность гастрономии смешивают шеф «Sage» (восьмое место по версии WhereToEat Russia 2024) Дмитрий Голенин (спикер фестиваля GASTREET, кстати, вот здесь подробнее о нем) и шеф-повар Yale Дмитрий Дмитриенко. С них – шесть гастрономических подач с эносопровождением, с вас – пустые желудки и голодные до музыкального лайва уши.
Когда: 29 мая, 18:30
Где: Рождественская, 30
Празднуем пятилетие «Ribs»
Представьте: вы, старинная усадьбы Приклонских-Рукавишниковых, гребешок в раковине с маслом иксо и икрой морского ежа, консоме из водорослей с лангустином и крабом, лосось с перуанским соусом, карамельный чизкейк с мороженым из соевого соуса и… стеклом. Это не сюжет из сна после пятничной ночи, но ужин в честь дня рождения ресторана трех кухонь мира. Восемь именинных блюд от шефа Ильи Травкина; сомелье Андрей Шилин сопровождает все это дело терпкими и не очень предметами своего ремесла. Вкусовые рецепторы — наголо!
Когда: 30 мая, 18:00
Весна в «Mitrich Steakhouse»
Шеф Дмитрий Дмитриенко поздравит с припозднившейся весной званым ужином о шести авторских подачах. Шеф-сомелье Виктория Бродская вместе с приглашенным сомелье Евгением Усачевым разольют по бокалам все самое-самое. Обещают сезонные продукты и стильное оформление.
Когда: 17 мая, 19:00
Где: Ковалихинская 8
Растяжка и вино в Niko 1560
О, этот визит может затянуться. У нас тут воскресная растяжка на все группы мышц в компании бокальчика красного. За тренировку отвечает «Loy Stretching Studio», за напитки и тапас – «Niko 1560».
Когда: 19 мая, 16:00
Где: Нижневолжская набережная, 19
Бесплатный том ям от «Самурая»
Есть непреодолимое желание съесть том ям XXL и свободные 10 минут? Вас ожидают в «Самурае». Челлендж проводят аж с 2017-го: съедаем огромную (вот прямо, да!) тарелку великолепнейшего супа за 10 минут – и его убирают из счета, а вам — вечный почет и не менее продолжительное чувство сытости.
Где: пр. Ленина, 36
Куличи заполоняют город
Хочешь – сливочный кулич с росписью от «Парка Культуры», хочешь – ягодный, с кремом от «CakeByDi», есть даже с кардамоном и имбирем в «Печерке», или вообще закрученный, да еще и с цукатами из клюквы и вишни в «TTbistro» (о том, что там кроме всего прочего пекан есть, говорить не будем, а то вообще с ума сойти можно). Для особых ценителей в «Mitrich Steakhouse» сделали дрожжевой кулич с вяленой вишней, апельсиновым сиропом и ромом. Ясно, как божий день, что куличи все еще властвуют в Нижнем – а мы только «за», даже сделали подборку, где раздобыть безупречный кулич с впечатляющим экстерьером.
«Bocconcino» дарит депозит на 7000 рублей
Самое время проверить, насколько вы дружны с гастрофортуной. Ресторан итальянской кухни «Bocconcino» разыгрывает депозит на 7000 рублей. Не будем считать, сколько это в метрах пасты, просто скажем, что информацию обо всех подробностях розыгрыша можно разузнать в социальных сетях ресторана.
Текст: Виолетта Голубева
Фото: архив редакции, предоставлены заведениями
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