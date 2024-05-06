Том ям-челлендж, мороженое со стеклом, призовая паста, крученые куличи: гастропланы «НН.Собака.ru»

Хочешь – сливочный кулич с росписью от «Парка Культуры», хочешь – ягодный, с кремом от «CakeByDi», есть даже с кардамоном и имбирем в «Печерке», или вообще закрученный, да еще и с цукатами из клюквы и вишни в «TTbistro» (о том, что там кроме всего прочего пекан есть, говорить не будем, а то вообще с ума сойти можно). Для особых ценителей в «Mitrich Steakhouse» сделали дрожжевой кулич с вяленой вишней, апельсиновым сиропом и ромом. Ясно, как божий день, что куличи все еще властвуют в Нижнем – а мы только «за», даже сделали подборку, где раздобыть безупречный кулич с впечатляющим экстерьером.