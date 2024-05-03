170 спикеров, 7 локаций, 10 волонтерских слотов: зачем ехать на GASTREET 2024?

На GASTREET 2024 параллельно будут работать семь площадок, выступать — 170 спикеров. Среди них как топовые представители российского сегмента HoReCa, так и профессионалы с международным именем.

Уже известно, что на CHEFSTREET (образовательная площадка для поваров) выступит бренд-шеф ресторанной группы Mollusca Джанмария Сапия. Его заведения знакомы жителям Москвы и Нью-Йорка. Сапия — первый, кто создал ресторан, в котором главным блюдом стала мидия.

За мастер-классы на этой локации отвечает Институт гастрономии СФУ, единственный в России филиал легендарного французского LYFE EXECUTIVE EDUCATION, ранее INSTITUT PAUL BOCUSE. Спойлер: здесь впервые появится кондитерское направление.

(образовательная площадка для поваров) выступит бренд-шеф ресторанной группы Mollusca Джанмария Сапия. Его заведения знакомы жителям Москвы и Нью-Йорка. Сапия — первый, кто создал ресторан, в котором главным блюдом стала мидия. За мастер-классы на этой локации отвечает Институт гастрономии СФУ, единственный в России филиал легендарного французского LYFE EXECUTIVE EDUCATION, ранее INSTITUT PAUL BOCUSE. Спойлер: здесь впервые появится кондитерское направление. Сооснователь ресторанов «Чихо» и «Охотка» Анна Янчевская и основатель Share Bistro Игорь Приходько модерируют образовательную площадку ReBro для инвесторов и владельцев ресторанного и отельного бизнесов.

для инвесторов и владельцев ресторанного и отельного бизнесов. Площадку для представителей отельного бизнеса HOTELSTREET курирует Ирина Орландини Авруцкая, основательница международной консалтинговой компании Like4Like и трендхантингового агентства GFT Agency. Она эксперт по стратегии и маркетингу в сфере гостеприимства с опытом более 18 лет.

Главред мультимедиа НН.Собака.ru и ресторанный критик Катерина Смирнова примет участие в одной из дискуссий.

Ирина Орландини Авруцкая, основательница международной консалтинговой компании Like4Like и трендхантингового агентства GFT Agency: «‎Наша цель, как кураторов, по-новому посмотреть на индустрию, вдохновить слушателей на поиск нестандартных решений, подсветить успешные прорывные концепции и познакомить с трендами будущего».