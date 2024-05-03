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170 спикеров, 7 локаций, 10 волонтерских слотов: зачем ехать на GASTREET 2024?

C 3 по 8 июня в Сочи пройдет девятый GASTREET. Образовательная программа ресторанного шоу в этом году состоит из выступлений более чем 170 международных спикеров. Среди них дизайнер Артемий Лебедев, бренд-шеф ресторанной группы Mollusca Джанмария Сапия, партнеры и продюсеры проекта Novikov Space. Рассказываем, кого ждем еще и как увидеть изнанку одного из самых масштабных гастрономических событий.

На GASTREET 2024 параллельно будут работать семь площадок, выступать — 170 спикеров. Среди них как топовые представители российского сегмента HoReCa, так и профессионалы с международным именем.

  • Уже известно, что на CHEFSTREET (образовательная площадка для поваров) выступит бренд-шеф ресторанной группы Mollusca Джанмария Сапия. Его заведения знакомы жителям Москвы и Нью-Йорка. Сапия — первый, кто создал ресторан, в котором главным блюдом стала мидия.
    За мастер-классы на этой локации отвечает Институт гастрономии СФУ, единственный в России филиал легендарного французского LYFE EXECUTIVE EDUCATION, ранее INSTITUT PAUL BOCUSE. Спойлер: здесь впервые появится кондитерское направление.
  • Сооснователь ресторанов «Чихо» и «Охотка» Анна Янчевская и основатель Share Bistro Игорь Приходько модерируют образовательную площадку ReBro для инвесторов и владельцев ресторанного и отельного бизнесов.
  • Площадку для представителей отельного бизнеса HOTELSTREET курирует Ирина Орландини Авруцкая, основательница международной консалтинговой компании Like4Like и трендхантингового агентства GFT Agency. Она эксперт по стратегии и маркетингу в сфере гостеприимства с опытом более 18 лет.
Главред мультимедиа НН.Собака.ru и ресторанный критик Катерина Смирнова примет участие в одной из дискуссий.

Ирина Орландини Авруцкая, основательница международной консалтинговой компании Like4Like и трендхантингового агентства GFT Agency: «‎Наша цель, как кураторов, по-новому посмотреть на индустрию, вдохновить слушателей на поиск нестандартных решений, подсветить успешные прорывные концепции и познакомить с трендами будущего».

Известные спикеры посетят главную сцену GASTREET. В этом году на ней отметится и Артемий Лебедев, блогер и один из самых известных российских дизайнеров, основатель одноименного агентства. Он расскажет историю НЕуспеха — о том, как дизайнеры 15 лет (!) делали сеть кофеен и ресторан.
Также ждем Александра Цыпкина, известного российского писателя, публициста и создателя литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения».

Девятый GASTREET дает возможность 10 участникам увидеть изнанку ресторанного шоу. Организаторы выделили 10 волонтерских мест, занять которые можно на платной основе. Опция доступна впервые! Все подробности здесь

Кто из нижегородцев уже купил билеты на GASTREET, рассказываем здесь

Фото: архив редакции

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