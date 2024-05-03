170 спикеров, 7 локаций, 10 волонтерских слотов: зачем ехать на GASTREET 2024?

C 3 по 8 июня в Сочи пройдет девятый GASTREET. Образовательная программа ресторанного шоу в этом году состоит из выступлений более чем 170 международных спикеров. Среди них дизайнер Артемий Лебедев, бренд-шеф ресторанной группы Mollusca Джанмария Сапия, партнеры и продюсеры проекта Novikov Space. Рассказываем, кого ждем еще и как увидеть изнанку одного из самых масштабных гастрономических событий.
На GASTREET 2024 параллельно будут работать семь площадок, выступать — 170 спикеров. Среди них как топовые представители российского сегмента HoReCa, так и профессионалы с международным именем.
- Уже известно, что на CHEFSTREET (образовательная площадка для поваров) выступит бренд-шеф ресторанной группы Mollusca Джанмария Сапия. Его заведения знакомы жителям Москвы и Нью-Йорка. Сапия — первый, кто создал ресторан, в котором главным блюдом стала мидия.
За мастер-классы на этой локации отвечает Институт гастрономии СФУ, единственный в России филиал легендарного французского LYFE EXECUTIVE EDUCATION, ранее INSTITUT PAUL BOCUSE. Спойлер: здесь впервые появится кондитерское направление.
- Сооснователь ресторанов «Чихо» и «Охотка» Анна Янчевская и основатель Share Bistro Игорь Приходько модерируют образовательную площадку ReBro для инвесторов и владельцев ресторанного и отельного бизнесов.
- Площадку для представителей отельного бизнеса HOTELSTREET курирует Ирина Орландини Авруцкая, основательница международной консалтинговой компании Like4Like и трендхантингового агентства GFT Agency. Она эксперт по стратегии и маркетингу в сфере гостеприимства с опытом более 18 лет.
Главред мультимедиа НН.Собака.ru и ресторанный критик Катерина Смирнова примет участие в одной из дискуссий.
Ирина Орландини Авруцкая, основательница международной консалтинговой компании Like4Like и трендхантингового агентства GFT Agency: «Наша цель, как кураторов, по-новому посмотреть на индустрию, вдохновить слушателей на поиск нестандартных решений, подсветить успешные прорывные концепции и познакомить с трендами будущего».
Известные спикеры посетят главную сцену GASTREET. В этом году на ней отметится и Артемий Лебедев, блогер и один из самых известных российских дизайнеров, основатель одноименного агентства. Он расскажет историю НЕуспеха — о том, как дизайнеры 15 лет (!) делали сеть кофеен и ресторан.
Также ждем Александра Цыпкина, известного российского писателя, публициста и создателя литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения».
Кто из нижегородцев уже купил билеты на GASTREET, рассказываем здесь.
Фото: архив редакции
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