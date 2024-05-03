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Что Где Есть

Чтобы таял во рту: где в Нижнем заказать безупречный кулич к Пасхе?

Куличи высокохудожественные и в точности как у бабушки: c малиной, фундуком, клюквой, безе, зефирной помадкой и страчателлой, которые не просто хлеб, но и зрелище, – от «НН.Собака.ru» и куличных дел мастеров города.

МАГАЗИНЫ

«КуулКлевер»

Настоящий пасхальный хлеб — выпекали будто по старому семейному рецепту. Изюм, глюкозный сироп и сливочное масло в пропорциях, благодаря которым куулич нежен и шелковист. Куличи здесь, кстати, освящены.

«ВкусВилл»

Местный кулич «Светлая Пасха» традиционен и канонически выверен. В нем чувствуется безбрежность воскресного утра и клюквенная кислинка, а его шапочка из глазури дивно украшена сушеной малиной и безе.

РЕСТОРАНЫ

«Парк культуры»

В пище должна быть духовность. В «Парке культуры» можно заказать арт-кулич с росписью от «Галереи вкуса». Все это искусство, конечно, полностью съедобное. За душой у местного пасхального хлеба фундук, белый изюм и апельсиновые цукаты.

Верхне-Волжская набережная, 10а

«Печерка»

В ресторане-пекарне отыщутся куличи с кусочками темного шоколада, имбирем и кардамоном, живописно украшенные к праздничной трапезе меренгой и нежными миндальными лепестками.

 ул. Большая Печерская, 8

Yale

В ресторане современной русской кухни куличи по-особенному содержательны, внутри – творог, сыр страчателла, молочный шоколад, меренга, изюм. И красивы – декорированы шоколадной символикой Пасхи.

ул. Рождественская, 30

Red wall

Кулич в жемчугах. Шеф Игорь Шиянов подает нежнейший кулич из сдобного теста с добавлением изюма, корицы и цедры апельсина. Вместо привычной посыпки увенчан шапкой (тиарой!) из зефирной помадки с бусинами дутого риса.

 Ул. Кожевенная, 2

Текст: Анастасия Шаркова
Фото: предоставлены заведениями

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