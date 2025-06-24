Собака выпустила новый гастрономический гид по Москве

В Москве стартовал новый гастрономический сезон! Хотя ресторанная жизнь в столице не затухает круглый год, все-таки, «лето — это маленькая жизнь». Три прекрасных теплых месяца дают нам возможность делать гастрономические открытия 24 часа в сутки на открытых верандах, у распахнутых окон, под пение птиц и шум листвы. Самое время для светских вечеринок на крышах, «утренних рандеву» с шампанским или завтраков с безлимитным кофе, чаем и вином. Время пробовать шоколадные шиитаке и тирамису с белыми грибами и черным трюфелем, бисквитное сердце и лаймово-мятный пион. Сидя на веранде, любоваться парком «Зарядье» или Большим театром, Бульварным кольцом или Москвой-рекой.

Шефы зовут нас в гости на трендовые сочетания: панцанеллу с лангустинами и кассероль с тремя видами краба, тыквенный хумус с гелем из соленых лимонов и шу с копченым виноградом и соленым мисо-кремом. На эталонную классику: шестислойную кулебяку и окрошку с ростбифом, флорентийский бифштекс и турнедо из говядины с гратеном дофинуа. На деликатесы собственного производства: брезаолу вагю и колбасу из говядины Black Angus и редкие региональные специалитеты — алтайского марала с перловой кашей и сугудай из сибирского муксуна. На блюда арт-объекты: манную кашу с черной икрой в виде «Черного квадрата» Малевича и скульптурный десерт — голову Медузы Горгоны.

В столичных барах уже готовы наливать фисташковый негрони и дайкири с панданом, гимлет с ревенем и мартини с шисо, ананасовый соджу и «шампанское Хемингуэя» — микс абсента с игристым. А когда над городом зажгутся звезды, мы отправимся смотреть «Осень в Нью-Йорке» под открытым небом в Radio Greenhouse, двигаться в ритме chillrave в Leveldva, слушать живой концерт на зеленой лужайке в Yauza Place, петь до утра в образах харадзюку в Izumi. Ибо гастрономический сезон в Москве — это не только креативные блюда и авангардные коктейли. Это целая жизнь!

Гид «Что где есть в Москве» можно взять бесплатно в лучших ресторанах города.