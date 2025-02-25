Собака.ru — в ТОП-10 самых цитируемых журналов по итогу 2024 года

Подводим итоги и фиксируем попадание в рейтинги «Медиалогии»!
В 2024 году журнал Собака.ru впервые попал в рейтинги цитируемости СМИ в соцмедиа от компании «Медиалогия», которая занимается мониторингом и анализом СМИ и соцсетей в режиме реального времени.
Февраль: ТОП-10 самых цитируемых журналов (№9), ТОП-10 по цитируемости в соцсетях (№5)
Март: ТОП-10 самых цитируемых журналов (№9), ТОП-10 по цитируемости в соцсетях (№5)
Апрель: ТОП-10 самых цитируемых журналов (№9), ТОП-10 по гиперссылкам в соцмедиа (№4)
Май: ТОП-10 самых цитируемых журналов (№8), ТОП-10 по гиперссылкам в соцмедиа (№6)
Июнь: ТОП-10 по гиперссылкам в соцмедиа (№5)
Июль: ТОП-10 по гиперссылкам в соцмедиа (№5)
Сентябрь: ТОП-10 самых цитируемых журналов (№10)
Октябрь: ТОП-10 самых цитируемых журналов (№7)
По итогу 2024 года журнал Собака.ru расположился на 9-й строчке в ТОП0-10 самых цитируемых журналов (гиперссылки в соцмедиа).
Как составляются рейтинги? Объясняет «Медиалогия»
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 100 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.
Из рейтинга интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.
При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Специалистами «Медиалогии» разработан математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ. Цитаты между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых превысил порог аномальности, исключаются из общего результата данных СМИ.
Рейтинг цитируемости в соцмедиа построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа. Для каждой статьи извлекается статистическая информация средствами предоставляемыми непосредственно площадками, учитываются сообщения микроблогов Х (Twitter) и «нравится»/«поделиться» (ВКонтакте и Одноклассники).
В рейтинг интернет-ресурсов по цитируемости в соцмедиа не попадают сайты печатных изданий, телеканалов и радиостанций. Они представлены в соответствующих категориях.
Источник: «Медиалогия»
Комментарии (0)