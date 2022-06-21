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Коллаборация с Arctic Explorer, создание NFT-коллекции, стажировка у Ромы Уварова: какие призы получат финалисты конкурса «Новые имена в моде» — 2022

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