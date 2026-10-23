Авито Путешествия открыли пространства в отеле Marco Polo by MOSS Hospitality на Патриарших прудах

Гостиная Авито Путешествий на первом этаже отеля предназначена для встреч, концертов и камерных культурных событий. Интерьер создан российской актрисой театра и кино, ведущей программы «ПроУют» на Первом канале Верой Кинчевой. Он переосмысливает образ уютной московской гостиной, где собираются гости, звучит музыка, обсуждают книги, искусство и путешествия. Здесь есть библиотека, рояль и небольшой домашний театр (часть предметов интерьера найдена на Авито!). Пространство позволит проводить музыкальные вечера, лекции, чтения и детские спектакли. Уже запланирована серия встреч с деятелями креативных индустрий, посвященная тому, как меняются российские города и регионы, чем они живут сегодня и что формирует их характер и культурный код. Первое мероприятие пройдет 3 ноября и будет посвящено Москве. Участники поговорят о современном столичном гостеприимстве, культурных маршрутах, новых художественных пространствах, архитектуре, книгах и гастрономии.