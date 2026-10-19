Италия ускорила оформление виз для россиян

Визовый центр Италии в России

Документы на оформление визы могут быть поданы не ранее чем за 6 месяцев до начала запланированной поездки. Для моряков при осуществлении ими своих служебных обязанностей — не ранее чем за 9 месяцев до начала предполагаемой поездки.

Шенгенская виза (тип С) запрашивается для проезда через территорию стран Шенгена с целью транзита или для пребывания там в период до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Она может быть однократной или многократной и предоставляться на срок до 5 лет.

Шенгенская виза должна быть выдана дипломатическим представительством страны, являющейся основной страной посещения в рамках одной поездки. Если в поездке планируется посещение нескольких стран Шенгена, подавать заявление на оформление визы следует через дипломатическое представительство той страны, где путешественник будет находиться большее количество дней. При равном количестве дней в разных странах Шенгена в одной поездке визу следует запрашивать через дипломатическое представительство первой страны посещения.

Национальная виза Италии (тип D) запрашивается в случае единовременного пребывания на территории страны более 90 дней — она может быть выдана на срок до 1 года со сроком пребывания до 365 дней.

Если до отъезда в Италию человек планирует еще одно путешествие, «настоятельно рекомендуется» прикладывать к основному комплекту подтверждающие документы: билеты, бронь отеля страны посещения и другие.

Информационные и мотивационные письма, сопроводительные обращения в Генеральное консульство Италии, маршрутные листы и заявления на аннуляцию визы должны быть оформлены на английском или итальянском языке и подписаны.