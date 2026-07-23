Из Петербурга запустили регулярные «Метеоры» до форта «Константин»

«Программа рассчитана не менее чем на пять часов, — говорит Светлана Августова, руководитель туристического отдела форта "Константин". — На форту мы представляем три экскурсионные программы, посещение музея маячной службы, а дальше на теплоходе неспешную прогулку по Кронштадтской крепости на судне "Москва"».



Как пояснил Собака.ru руководитель филиала Центрального Военно-морского музея Александр Тарапон, туристы смогут увидеть с воды форты «Александр I», «Константин», «Милютин», «Павел» и «Петр» и «Кроншлот».