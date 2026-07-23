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Из Петербурга запустили регулярные «Метеоры» до форта «Константин»

Регулярные рейсы судов на подводных крыльях «Метеор» от Адмиралтейства до форта «Константин» запускают в Петербурге. На демонстрационном туре побывал журналист «Собака.ru».

Фото: Константин Крылов (Собака.ru)
Вид из рубки
Фото: Константин Крылов (Собака.ru)

Вид из рубки

Маршрут предполагает примерно часовую дорогу до Кронштадта, экскурсию по форту «Константин» и пересадку на теплоход для осмотра пяти других фортов с воды и осмотр центра Кронштадта.

Внутренние помещения форта «Константин»

Внутренние помещения форта «Константин»

Экспозиция Музея маячной службы

Экспозиция Музея маячной службы

«Программа рассчитана не менее чем на пять часов, — говорит Светлана Августова, руководитель туристического отдела форта "Константин". — На форту мы представляем три экскурсионные программы, посещение музея маячной службы, а дальше на теплоходе неспешную прогулку по Кронштадтской крепости на судне "Москва"».

Как пояснил Собака.ru руководитель филиала Центрального Военно-морского музея Александр Тарапон, туристы смогут увидеть с воды форты «Александр I», «Константин», «Милютин», «Павел» и «Петр» и «Кроншлот».

Форт «Александр I» («Чумный»)
Фото: Константин Крылов (Собака.ru)

Форт «Александр I» («Чумный»)

Фото: Константин Крылов (Собака.ru)

После этого туристов высаживают в центре Кронштадта, где они могут посетить Морской собор , осмотреть центр города и вернуться в Петербург на обратном рейсе «Метеора».

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