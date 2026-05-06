Маршрут из Петербурга: банный остров в Заонежье, карельское жаркое с мхом и заброшенные деревни

Отправляемся в сенсационный экотрип (наш главный антидепрессант!) — из Петербурга на Онежское озеро. Здесь, среди тысячи диких островов, затерялся один банный. Его построил Андрей Погорельцев, также известный как «Игорич», создатель банных комплексов «Севера» в Сестрорецке и Пушкине. Редакция Собака.ru устроила цифровой детокс, погрузилась в ландшафтотерапию Кижского ожерелья, дышала багульником в северной бане и пробовала локальный cёрф-энд-тёрф — рыбно-мясное жаркое с карельским ягелем.
Не нужно быть бесконечно уставшим, чтобы позволить себе ретрит as it is — в место, где нет маркетплейсов, вместо машин — катера (вот уж где действительно «Северная Венеция»), а ближайший супермаркет в 25 километрах по воде. На Онежском озере все для этого есть: пронзительно красивые виды Карелии, 500 оттенков сине-серого, сенные палаты, экотропа и отсутствие людей. Главная локация — «Банный остров» неподалеку от прославленного острова Кижи — площадью в два с половиной гектара рассчитан всего на 16 человек. Добраться до него можно на поезде до Петрозаводска, а после на катере, который для вас организует команда проекта.
Жизнь на «Банном острове» — воплощенная карта желаний. Размещают в видовых двухэтажных домиках с панорамными окнами, выходящими на деревья и воду, или в сенных палатах. Эти глэмп-шатры практически уничтожат границу между вами и северной природой. Также на территории есть причалы с качелями, беседка, веранда с винилом, барбекю-зона с мангалами, большой геокупол с камином, спортивная площадка и три бани разных размеров, где сам «Игорич» или пар-мастера его комплексов раздают банный кайф.
Индивидуальные парения карельской березой, коллективные заходы с музыкальным сопровождением и поморским сказом, ледяные угощения прямо в парной в виде северных ягод, аромапарения с багульником, донником и полынью. В каждой бане — монументальная плотницкая игрушка кукла-панка, прялки и сундуки, наличники и колеса с телег — исторические предметы практически ритуального значения, которые собирал сам Андрей на протяжении 20 лет во время своих путешествий по Карелии.
Еда — это часть невербальной культурной семиотики и способ общения без слов понятный всем, поэтому кормят здесь местными специалитетами. Соленые грузди, грибной суп, уха из судака, северная фермерская форель из своей коптильни или карельское рагу, сочетающее томленое на слабом огне мясо, рыбу, картофель и мох. Этот локальный файндайнинг прекрасно чувствовал бы себя и в Петербурге — настолько он в порядке.
Кроме островного максимально уединенного гедонизма доступно и культурное просвещение. Можно отправиться на катере по Заонежью изучать мощнейшее деревянное зодчество диких островов и брошенных северных деревень — старинные часовни, мельницы, бани, храмы и, главное, Церковь Преображения Господня на острове Кижи. Градус благости серебристого лемеха на куполах повышен выразительным видом на Онежское озеро.
Андрей «Игорич» не только облагородил территорию своего острова, но и самостоятельно меняет жизнь края к лучшему, возрождая локальные коды малых деревень. Его жизнетворчество заключается, в том числе, в сохранении богатого наследия русского севера. Он с товарищами вешает колокола (теперь они звучат на престольном празднике) и помогает Клименецкому Свято-Троицкому мужскому монастырю. В 2017 году состоялось первое за 100 лет богослужение, а в 2021 году завершилась реставрация самой древней каменной церкви Заонежья.
