Маршрут из Петербурга: банный остров в Заонежье, карельское жаркое с мхом и заброшенные деревни

Кроме островного максимально уединенного гедонизма доступно и культурное просвещение. Можно отправиться на катере по Заонежью изучать мощнейшее деревянное зодчество диких островов и брошенных северных деревень — старинные часовни, мельницы, бани, храмы и, главное, Церковь Преображения Господня на острове Кижи. Градус благости серебристого лемеха на куполах повышен выразительным видом на Онежское озеро.

Андрей «Игорич» не только облагородил территорию своего острова, но и самостоятельно меняет жизнь края к лучшему, возрождая локальные коды малых деревень. Его жизнетворчество заключается, в том числе, в сохранении богатого наследия русского севера. Он с товарищами вешает колокола (теперь они звучат на престольном празднике) и помогает Клименецкому Свято-Троицкому мужскому монастырю. В 2017 году состоялось первое за 100 лет богослужение, а в 2021 году завершилась реставрация самой древней каменной церкви Заонежья.