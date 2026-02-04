Финские власти предупредили: ездить в закрытые для россиян страны ЕС по шенгенам других государств нежелательно. Чем это грозит?

Что случилось?

В начале февраля финское издание Yle опубликовало большой текст о путешествиях россиян в страну. Журналисты пишут, что хотя граждане РФ не могут получить финский шенген, а границы между государствами закрыты, в интернете все еще можно найти массу инструкций о том, как попасть в Хельсинки через другие страны ЕС по итальянскому или венгерскому шенгену.

Однако опрошенные редакцией Yle эксперты финской таможенной службы предупреждают: такая поездка может закончиться крайне плачевно. Так, руководитель отдела по вопросам въезда МИД Финляндии Катя Луопаярви в беседе с журналистами назвала подобные путешествия «нежелательными».