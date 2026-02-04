Финские власти предупредили: ездить в закрытые для россиян страны ЕС по шенгенам других государств нежелательно. Чем это грозит?

За последние четыре года почти все европейские страны, имеющие сухопутную границу с Россией, закрыли ее для туристов. Однако далеко не все россияне примирились с невозможностью попасть в Таллин или Хельсинки. Для обхода запретов существует понятный путь — получение шенгенской визы в других странах и въезд в Латвию, Польшу или Финляндию с территории ЕС. Однако на днях финские власти назвали такие поездки «нежелательными». Финское издание Yle напоминает о возможных (крайне неприятных) последствиях для туристов. Чем это грозит и могут ли полностью закрыть въезда в Европу, если поймают? Разбираемся вместе с экспертами.
Что случилось?
В начале февраля финское издание Yle опубликовало большой текст о путешествиях россиян в страну. Журналисты пишут, что хотя граждане РФ не могут получить финский шенген, а границы между государствами закрыты, в интернете все еще можно найти массу инструкций о том, как попасть в Хельсинки через другие страны ЕС по итальянскому или венгерскому шенгену.
Однако опрошенные редакцией Yle эксперты финской таможенной службы предупреждают: такая поездка может закончиться крайне плачевно. Так, руководитель отдела по вопросам въезда МИД Финляндии Катя Луопаярви в беседе с журналистами назвала подобные путешествия «нежелательными».
Катя Луопаярви
Руководитель отдела по вопросам въезда МИД Финляндии (цитата по Yle):
«У нас действуют строгие национальные ограничения, которые направлены именно на ограничение туризма россиян в Финляндию».
Если по правилам, шенген для россиян правда не универсален?
Михаил Абасов, эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel: Юридически обладатель действующей шенгенской визы имеет право на свободное передвижение по всей Шенгенской зоне. Однако это право не является абсолютным и обусловлено соблюдением правил, заложенных в Визовом кодексе ЕС. Ключевое значение имеют заявленная при получении визы цель поездки и правило основного пункта назначения. Если путешественник, получивший, например, венгерскую визу на основании туристического маршрута по Венгрии, пытается использовать ее для въезда в Финляндию как в основное место посещения, это рассматривается как нарушение и злоупотребление визовыми правилами.
Для граждан России с сентября 2022 года действуют дополнительные ограничения. ЕС приостановил соглашение об упрощении визового режима, что дало государствам-членам основания для ужесточения контроля. Ряд стран, включая Финляндию, Эстонию, Чехию, Латвию, Литву и Польшу, ввел на национальном уровне ограничения на въезд россиян по несущественным причинам, таким как туризм. Эти страны последовательно отказывают во въезде на свои территории, даже если у путешественника есть действительная шенгенская виза, выданная другой страной Шенгенского соглашения, но цель визита признана несущественной.
То есть прецеденты уже были?
Михаил Абасов: Существуют многочисленные задокументированные случаи, подтверждающие практику [отказа в праве въезда по шенгенским визам, выданным другими странами]. Например, в Эстонии в первый день введения ограничений 19 сентября 2022 года въезд был запрещен 10 россиянам, несмотря на наличие у них действующих шенгенских виз, выданных другими странами ЕС, причем основными причинами отказов стали туристические цели.
Финляндия регулярно сообщает о множестве отказов на границах для граждан России, пытающихся въехать по несущественным причинам с визами, полученными, к примеру, в Венгрии или Греции. Аналогичные инциденты фиксировались на протяжении 2023–2025 годов. В Чехии, начиная с октября 2022 года, ссылаясь на соображения безопасности, россиянам с шенгенскими визами, выданными в других государствах, систематически отказывают во въезде, если целью является туризм.
Чем грозит отказ во въезде (ну, кроме испорченного отпуска)?
Наталья Волкова, руководитель корпоративного отдела компании «Визаход»: В случае отказа во въезде имеющаяся виза аннулируется. При этом в Шенгенскую систему могут внести пометку, что присутствие данного туриста в Шенгене нежелательно. Данная пометка может впоследствии закрыть туристу въезд в Шенген, поскольку при выдаче визы гражданам РФ необходимо согласование всех стран Шенгенского Соглашения.
Заявление финских властей в Yle что-то меняет?
Наталья Волкова: Заявление финских властей является декларацией существующих нормативных актов. Они заявляют, что могут перестать закрывать глаза на несанкционированные туристические поездки.
Получается, шанса легально попасть в Хельсинки или Таллин нет?
Михаил Абасов: Для посещения стран, официально ограничивающих туристический въезд россиян, практически невозможно легально использовать визу, полученную в более лояльной юрисдикции. При наличии существенных причин для поездки, таких как посещение близких родственников или деловые встречи, заявление на визу следует подавать непосредственно в консульство той страны, которая является основной целью визита, и быть готовым предоставить исчерпывающие доказательства необходимости поездки. В текущих условиях попытки обойти установленные ограничения не только почти гарантированно приведут к отказу на границе, но и могут иметь долгосрочные негативные последствия для будущих путешествий.
Александр Ермоленко, партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko: С учетом сложившейся ситуации я бы рекомендовал очень четко отвечать на вопрос, чего ты хочешь от поездки. Если хочется попытаться оспорить эти правила, посудиться, поднять вопрос о том, насколько такие ограничения для рядового гражданина обоснованы — можно, конечно, попробовать. Но если хочется просто съездить в отпуск, то лучше все же выбрать другой маршрут.
