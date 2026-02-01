Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Путешествия

В Петербурге откроется визовый центр Японии

С 12 февраля 2026 года в Санкт-Петербурге начнет работу визовый центр Японии, который возьмет на себя прием заявлений и выдачу паспортов с визами.

sweet_tomato / Shutterstock.com

Центр разместится на Стремянной улице, 21/5. Аналогичное учреждение откроется и в Москве — на Олимпийском проспекте, 16с5. Новый формат работы предполагает, что оформление документов и выдача паспортов с визами будут осуществляться через визовые центры, сообщает издание «Деловой Петербург».

«Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было решено открыть визовый центр Японии, и начиная с 12 февраля 2026 года прием заявлений и выдача паспортов с визами будет производиться в данном визовом центре», — сообщили в консульстве.

Визовый сбор составит 970 рублей с заявителя, при этом оформление визы для граждан России, стран СНГ и Грузии останется бесплатным. Минимальный срок рассмотрения документов — четыре рабочих дня.

В октябре мы рассказывали о том, что посольство Японии планирует открыть визовый центр в Петербурге.

 

