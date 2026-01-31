Поток туристов из Петербурга в ОАЭ увеличился в 2025 году

По итогам 2025 года из Санкт-Петербурга в Арабские Эмираты вылетели более 375 тыс. человек, что на 8% превышает показатель 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы». За отчетный период было выполнено свыше 2100 рейсов в два города — Дубай и Абу-Даби.

Рост интереса к направлению подтверждают и данные сервиса OneTwoTrip. По информации компании, в 2025 году количество авиабронирований в ОАЭ с вылетом из Петербурга увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом. Туроператоры также фиксируют рост продаж: по словам генерального директора компании «Совет по туризму», эксперта «РСТ – Северо-Запад» Алексея Алейникова, объем реализованных туров в ОАЭ из Северной столицы вырос на 30%. При этом значительная часть поездок оформляется с пересадками через Москву, Стамбул и другие города, сообщает издание «Ведомости Северо-Запад».

В целом, по данным Ассоциации туроператоров России, по итогам 2025 года Арабские Эмираты заняли второе место среди направлений выездного туризма для россиян. Страну посетили 2,45 млн туристов из России, что на 23% больше, чем в 2024 году.

Наибольшим спросом у жителей Петербурга по-прежнему пользуется Дубай — на него приходится около 90% пассажиропотока, отметили в пресс-службе Пулково. Вместе с тем аналитики OneTwoTrip указывают на рост интереса к другим эмиратам. Несмотря на отсутствие прямых рейсов из Петербурга, заметную динамику показали Шарджа, Рас-эль-Хайма и Аджман, где количество бронирований отелей существенно увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Участники рынка ожидают дальнейшего роста пассажиропотока. Одной из ключевых причин они называют развитое авиасообщение между Петербургом и ОАЭ. В 2025 году авиакомпания Flydubai увеличила частоту рейсов из Северной столицы, прямые перелеты в Дубай также выполняют Emirates и «Аэрофлот», а рейсы в Абу-Даби три раза в неделю осуществляет Etihad Airways.

Дополнительным фактором привлекательности направления эксперты считают широкий выбор отелей и разнообразие форм досуга — от пляжного отдыха и шопинга до культурных и спортивных мероприятий. Помимо Дубая, растущий интерес со стороны петербуржцев демонстрируют Абу-Даби и Рас-эль-Хайма, которые все чаще выбирают туристы, ориентированные на спокойный отдых и семейные поездки.