Art & Science по-Павловски, научный туризм и прототип «Сколково»: почему стоит ехать в Колтуши Ленобласти

Колтуши — точка на карте Ленинградской области, которая гордо носит звание города всего два года (и несколько сотен лет, от первого упоминания в 1500-м — селения и деревни). Редкий петербуржец (пока!) приезжает туда с визитом. А зря! И вот, почему.

Научный туризм

В Колтушах находится один из самых крупных научных городков России, основанный Иваном Петровичем Павловым (легендарным физиологом, создателем учения о высшей нервной деятельности, которое оказало влияние на всю мировую науку, первым русским Нобелевским лауреатом). Именно здесь в XX веке начали изучать рефлексы, добрались до второй сигнальной системы мозга и начали понимать, как в принципе работает сознание. Первые корпуса построили еще в 1920-е. Павлов мечтал о «научной деревне» — месте, где соберутся лучшие умы и смогут двигать мир вперед. В общем, «Сколково» — версия 1.0.

Архитектура, по меркам тех времен, была инновационная. Проектировщик Иннокентий Безпалов создал суперфункциональный комплекс: лаконичные фасады, просторные лаборатории и даже коттеджи для семейного проживания (памятник конструктивизма!). В итоге получился настоящий европейский научный кампус мирового масштаба с дореволюционным интеллигентным колоритом. Несмотря на советскую эпоху, при Павлове все было на удивление аристократично — играли, правда, не в серсо, а в городки, но Иван Петрович не только хранил старый уклад, но и делал все для того, чтобы оградить своих сотрудников от репрессивного режима. Благодаря ему Колтуши были «островком безопасности».

Сегодня в Колтушах базируется большинство лабораторий Института физиологии имени И. П. Павлова РАН (другая часть — на стрелке Васильевского острова), функционирует большой виварий, где содержатся экспериментальные животные (выведенные специально для исследований породы крыс, макаки и даже пчелы) и активно ведутся исследования, в том числе учатся ставить на ноги пациентов с травмами спинного мозга, изучают — в чем сходство мышления приматов и искусственного интеллекта.

Главная точка притяжения в Колтушах для людей, к физиологии отношения не имеющих, — музей Павлова. Он находится в историческом здании Старой лаборатории. На втором этаже — экспозиция, посвященная истории физиологии. Здесь работал еще сам Иван Петрович Павлов, его ученики и коллеги. Тут удалось сохранить его кабинет и веранду, где ученый проводил почти все лето, дабы не отрываться от научного процесса, а современные художники дополнили интерьер любопытными композиционными деталями, к примеру, слепком рук великого ученого, созданного с картины Нестерова, который писал портрет Павлова именно на этой веранде. Помимо мемориальной составляющей здесь также рассказывают о тех биологических науках, которыми занимаются в Институте: физиологии, нейрофизиологии, генетике, биофизике, когнитивистике.

А на первом этаже случился настоящий симбиоз науки и искусства.