Art & Science по-Павловски, научный туризм и прототип «Сколково»: почему стоит ехать в Колтуши Ленобласти

Первый наукоград в истории России и шимпанзе-помощники биологов, камовое плато-наследие ЮНЕСКО, пейзажный парк XVIII века и удивительные церкви: в Колтушах есть на что посмотреть и чем заняться.
Колтуши — точка на карте Ленинградской области, которая гордо носит звание города всего два года (и несколько сотен лет, от первого упоминания в 1500-м — селения и деревни). Редкий петербуржец (пока!) приезжает туда с визитом. А зря! И вот, почему.
Научный туризм
В Колтушах находится один из самых крупных научных городков России, основанный Иваном Петровичем Павловым (легендарным физиологом, создателем учения о высшей нервной деятельности, которое оказало влияние на всю мировую науку, первым русским Нобелевским лауреатом). Именно здесь в XX веке начали изучать рефлексы, добрались до второй сигнальной системы мозга и начали понимать, как в принципе работает сознание. Первые корпуса построили еще в 1920-е. Павлов мечтал о «научной деревне» — месте, где соберутся лучшие умы и смогут двигать мир вперед. В общем, «Сколково» — версия 1.0.
Архитектура, по меркам тех времен, была инновационная. Проектировщик Иннокентий Безпалов создал суперфункциональный комплекс: лаконичные фасады, просторные лаборатории и даже коттеджи для семейного проживания (памятник конструктивизма!). В итоге получился настоящий европейский научный кампус мирового масштаба с дореволюционным интеллигентным колоритом. Несмотря на советскую эпоху, при Павлове все было на удивление аристократично — играли, правда, не в серсо, а в городки, но Иван Петрович не только хранил старый уклад, но и делал все для того, чтобы оградить своих сотрудников от репрессивного режима. Благодаря ему Колтуши были «островком безопасности».
Главная точка притяжения в Колтушах для людей, к физиологии отношения не имеющих, — музей Павлова. Он находится в историческом здании Старой лаборатории. На втором этаже — экспозиция, посвященная истории физиологии. Здесь работал еще сам Иван Петрович Павлов, его ученики и коллеги. Тут удалось сохранить его кабинет и веранду, где ученый проводил почти все лето, дабы не отрываться от научного процесса, а современные художники дополнили интерьер любопытными композиционными деталями, к примеру, слепком рук великого ученого, созданного с картины Нестерова, который писал портрет Павлова именно на этой веранде. Помимо мемориальной составляющей здесь также рассказывают о тех биологических науках, которыми занимаются в Институте: физиологии, нейрофизиологии, генетике, биофизике, когнитивистике.
А на первом этаже случился настоящий симбиоз науки и искусства.
Музей изнутри: Art&science по-Павловски
С 2018 года на первом этаже Старой лаборатории действует экспозиция проекта «Новая антропология» — уникальный эксперимент по организации совместной работы художников и ученых над созданием объектов технологического искусства с элементами art&science на базе лабораторий Института физиологии имени И. П. Павлова РАН.
Здесь показывают мультимедийные инсталляции о восприятии (тут же первый прототип VR-очков), памяти и звуке. К примеру, в одном из помещений — звукоизоляционная камера, построенная специально для экспериментов нобелевского лауреата: оказавшись внутри, можно буквально почувствовать на себе, каково это — быть «собакой Павлова», реагирующей на тишину и звук, темноту и свет.
Интересный факт: В одном из самых знаменитых опытов Иван Петрович доказал, что у собаки можно вызвать слюноотделение как реакцию на звонок, если собака испытывает голод, и за звуковым сигналом всегда идет подача пищи. Это было названо «павловским обусловливанием».
В бывшей операционной, как только заходим в нее, компьютер начинает сравнивать наш геном с геномом дрозофилы (самое распространенное насекомое в лабораториях генетиков во всем мире), а затем визуализирует разницу наших геномов на цифровом рисунке (переплетения кодов ДНК похожи на шерстяной шарф, который ИИ тут же принимается вязать, управляя настоящей вязальной машиной). В другом кабинете живет двойник обезьяны Юпитера, работающей с учеными, — ее живые данные, загруженные в нейросеть, запускают программы реакции на посетителей, и нейрокопия Юпитера рисует наши эмоциональные портреты на планшете. Пройдя далее по коридору, слышим брачную песнь насекомых, страдающих Альцгеймером, и пытаемся понять, как самки «отбраковывают» негодных самцов по пению. А в следующей «процедурной» сравниваем свою реакцию на определенные запахи с реакцией пчел.
Знакомство с животными, которые помогают медицине
В XX веке проводить эксперименты на животных было частью мировой практики. В Колтушах для этих целей содержали собак, кошек и обезьян. Теперь же здесь полностью прекратили инвазивные эксперименты. А небольшую комнату на первом этаже музея, где собак подготавливали перед переводом в операционную или в звуковую камеру, сделали «памятной» частью экспозиции — это работа художницы Людмилы Беловой. На стены нанесены имена экспериментальных животных, на операционном столе — слова Ивана Петровича, в которых он отмечает, что жизнь каждой собаки — это не разменная монета, а истинная ценность, а под самым потолком — проекция тени последней собаки, послужившей науке.
В собачниках, построенных когда-то для «павловских» собак, работают три приюта — два для собак и один для кошек. Любой желающий может приехать сюда и либо привезти пушистым корм и подарки (уточните у администрации, что нужно), либо забрать их себе.
Особая гордость Колтушей — Антропоидник, вот уже почти сто лет являющийся самым северным в мире дом для обезьян. Здесь изучают физиологию приматов, наблюдая за их поведением. Обезьяны живут под опекой ученых, в гости к ним можно попасть в рамках экскурсии — принести фрукты или просто посмотреть, как наука превращается в заботу.
Бердвотчинг
Кроме песчаных холмов и северной растительности глаз радуют…больше 100 видов птиц! Колтушская природа явно намекает на необходимость бережной фотоохоты. На лугах гнездятся коростель и перепел, в болотистой местности — камышница, бекас, варакушка. Еще можно встретить серую мухоловку, лазоревку, лугового чекана, полевого воробья, услышать щегла и славку черноголовку! А если удача на вашей стороне, то вы увидите даже редчайших пернатых — воробьиного сычика и дятла-вертишейку.
Аристократизация сознания
Последними частными владельцами мызы (усадьбы) Колтуши было семейство Чоглоковых — дальние родственники императорской семьи. При них территория бурно и благодарно благоустраивалась: появлялись аллеи и парки, дома, церкви, хозяйственные постройки. К сожалению, революция и следующие годы не оставили ничего, кроме пейзажного парка усадьбы Чоглоковых. Там все еще можно погулять по аллее лип, которым почти два века, полюбоваться еще более взрослыми дубами, пошуршать кленовой листвой.
Прогулки по Колтушским высотам
1200 гектаров особо охраняемой зоны, которая признана частью Всемирного наследия ЮНЕСКО и внесена в Красную книгу Ленобласти: здесь есть редкие геологические формы камового плато, образованные из осадков, накопившихся на дне приледниковых озер (ученые говорят, такой ландшафт сформировался 10000 лет назад)! Подъем не сложный — хотя казалось бы, максимальная высота 78 метров или 20+ этажей — и совершенно точно стоит нескольких тысяч шагов: с холмов открываются потрясающие виды на семидесятилетние таежные сосны, озера и удивительно красивые болота. Интересен и спуск: поищите лучший фотоспот в термокарстовой котловине «Глубокая» (глубина до 27 метров!) — она дает потрясающую панораму в багрец и золото одетых лесов!
На возвышенности проложены экотропы (километровая «Верста», «Заячья тропа» в 3 км и «Лесная тропа» на 5 км), маршруты для лыжных и конных прогулок, сделаны трассы для маунтинбайка (российские и международные соревнования проводятся с завидной регулярностью), с 1996 года проходят соревнования по спортивному ориентированию, а с 2014-го — по рогейну, дисциплине, построенной по принципу «лесного квеста» по пересеченной местности.
Постижение эстетики церквей
Колтуши и окрестности — одно из немногих мест, где так близко соседствуют дома разных религий. В поселке Воейково расположен православный храм Святителя Николая, похожий на сказочный деревянный терем (мозаичные маковки сверкают, а в окна в прямом смысле «льется» свет). А в самих Колтушах внимание туристов привлекает кирха Святого Георгия — центр прихода Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии (службы до сих пор проходят на русском и финском языках). Архитектором необычного строения в стиле модернизм стал Пентти Кярки, а художник Александр Икко отвечал за алтарный витраж. По задумке, если вы находитесь внутри церкви, то смотрите на мир глазами Христа, изображенного на витраже, а если вы на улице — то смотрите на Иисуса мирским взглядом.
