Из Шереметьево в Пулково можно будет летать без паспорта

Тестовый запуск технологии пройдет на рейсах Аэрофлота по маршруту Пулково-Шереметьево с 1 июня. Посадка пассажиров будет проходить с помощью Единой биометрической системы через «Госуслуги». Ранее подобных технологий в России не использовали.

Эксперимент по внедрению биометрии в аэропортах инициировало Минцифры России в 2025 году. Пулково стал первой тестовой площадкой для биометрической технологии «Мигом». В течение всего прошлого года проводили тесты на базе петербургского аэропорта, сообщили в пресс-службе Пулково.