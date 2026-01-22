Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Из Шереметьево в Пулково можно будет летать без паспорта

Биометрическую систему внедрят летом 2026 года. Она позволит летать из Москвы в Петербург и обратно без предъявления паспорта на предполетных процедурах.

Предоставлено пресс-службой Пулково

Тестовый запуск технологии пройдет на рейсах Аэрофлота по маршруту Пулково-Шереметьево с 1 июня. Посадка пассажиров будет проходить с помощью Единой биометрической системы через «Госуслуги». Ранее подобных технологий в России не использовали.

Эксперимент по внедрению биометрии в аэропортах инициировало Минцифры России в 2025 году. Пулково стал первой тестовой площадкой для биометрической технологии «Мигом». В течение всего прошлого года проводили тесты на базе петербургского аэропорта, сообщили в пресс-службе Пулково.

