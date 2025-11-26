Черногория отменит безвизовый режим для россиян

Черногория введет визовый режим для граждан России с конца сентября 2026 года. Об этом RTVI сообщили в посольстве страны в Москве. Причиной стала необходимость приведения визовой политики в соответствие со стандартами Европейского союза, членства в котором добивается Черногория.

«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это, среди прочего, включает введение визового режима для граждан Российской Федерации», — передают в RTVI сообщение черногорской дипмиссии.

Ранее об ужесточении визовой политики заявляли в правительстве Черногории. 20 ноября премьер-министр Милойко Спайич заявил, что страна, даже не будучи членом ЕС, уже действует как государство-член и полностью согласует свою визовую политику с Брюсселем. При этом, власти осознают экономические потери, которые последуют за этим нововведением. Президент страны Яков Милатович в октябре 2025 года отмечал, что власти пытались отложить введение виз, чтобы туристический сектор «оставался жизнеспособным».

Напомним, в настоящее время между Россией и Черногорией действует соглашение о взаимных поездках граждан, позволяющее россиянам находиться на территории страны без виз до 30 дней. Страна получила статус кандидата в ЕС в 2010 году и продолжает шлифовать свое законодательство под европейские стандарты. Правительство Черногории рассчитывают вступить в членство к 2028 году.