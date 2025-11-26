Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Черногория отменит безвизовый режим для россиян

Подаемся на документы и собираем чемоданы! Новые правила въезда для граждан РФ начнут действовать осенью 2026 года — сообщили в посольстве Черногории в Москве. Решение связано с обязательствами страны на пути вступления в Евросоюз.

Shutterstcok

Черногория введет визовый режим для граждан России с конца сентября 2026 года. Об этом RTVI сообщили в посольстве страны в Москве. Причиной стала необходимость приведения визовой политики в соответствие со стандартами Европейского союза, членства в котором добивается Черногория.

«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это, среди прочего, включает введение визового режима для граждан Российской Федерации», — передают в RTVI сообщение черногорской дипмиссии.

Ранее об ужесточении визовой политики заявляли в правительстве Черногории. 20 ноября премьер-министр Милойко Спайич заявил, что страна, даже не будучи членом ЕС, уже действует как государство-член и полностью согласует свою визовую политику с Брюсселем. При этом, власти осознают экономические потери, которые последуют за этим нововведением. Президент страны Яков Милатович в октябре 2025 года отмечал, что власти пытались отложить введение виз, чтобы туристический сектор «оставался жизнеспособным».

Напомним, в настоящее время между Россией и Черногорией действует соглашение о взаимных поездках граждан, позволяющее россиянам находиться на территории страны без виз до 30 дней. Страна получила статус кандидата в ЕС в 2010 году и продолжает шлифовать свое законодательство под европейские стандарты. Правительство Черногории рассчитывают вступить в членство к 2028 году.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: