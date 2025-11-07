Еврокомиссия запретила выдавать россиянам мультивизы! Это решение обязательно для всех стран ЕС? Что с уже выданными документами?

Насколько это было неожиданным?

Информацию о том, что ЕС планирует отказаться от выдачи мультивиз россиянам мировые СМИ обсуждают уже несколько дней. Еще в среду, 5 ноября, издание The Politico со ссылкой на свои источники сообщало о том, что такое решение может быть принято «до конца этой недели» (то есть до 9 ноября).

Впрочем это сообщение в четверг опровергли французские дипломаты. В беседе с журналистами РБК представители посольства Франции в России назвали утверждения The Politico «безосновательными». «Политика Франции в этой области остается неизменной», — добавили в посольстве.

Впрочем, утром 7-го числа финское издание Yle со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Финляндии написало, что решение по мультивизам уже принято в четверг, а в пятницу будет опубликовано.

«Геополитическая обстановка настолько нестабильная, что можно предположить практически любое развитие событий, — комментирует ситуацию в беседе с Собака.ru в пресс-службе компании "Русский Экспресс". — Безусловно, ужесточение визовой политики странами ЕС негативно отражается на турпотоке, что не может не огорчать».