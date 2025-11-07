Еврокомиссия запретила выдавать россиянам мультивизы! Это решение обязательно для всех стран ЕС? Что с уже выданными документами?

Еврокомиссия окончательно запретила выдачу россиянам многократных шенгенских виз. Такое решение было опубликовано в пятницу, 7 ноября. Документ предусматривает исключения, но они будут касаться независимых журналистов и правозащитников. Так что, о мультивизе в Европу можно забыть? А старые визы продолжат действовать? И вообще много ли выдавалось таких документов? Разбираемся вместе со специалистами.
Что случилось?
Днем 7 ноября на сайте Еврокомиссии появилось официальное сообщение, озаглавленное: «Комиссия реализует решение об установлении правил выдачи многократных виз гражданам Российской Федерации». За этим громоздким бюрократическим названием кроется фактический запрет на выдачу шенгенских мультивиз для большинства категорий россиян.
«В отношении российских заявителей должны применяться значительно более строгие правила [в части выдачи шенгенских виз]», — говорится в официальном решении Еврокомиссии. Исключения делаются только для отдельных категорий обладателей российских паспортов:
- близких родственников резидентов ЕС;
- водителей автобусов и грузовых фур;
- моряков, совершающих частые рейсы в страны Европы.
Насколько это было неожиданным?
Информацию о том, что ЕС планирует отказаться от выдачи мультивиз россиянам мировые СМИ обсуждают уже несколько дней. Еще в среду, 5 ноября, издание The Politico со ссылкой на свои источники сообщало о том, что такое решение может быть принято «до конца этой недели» (то есть до 9 ноября).
Впрочем это сообщение в четверг опровергли французские дипломаты. В беседе с журналистами РБК представители посольства Франции в России назвали утверждения The Politico «безосновательными». «Политика Франции в этой области остается неизменной», — добавили в посольстве.
Впрочем, утром 7-го числа финское издание Yle со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Финляндии написало, что решение по мультивизам уже принято в четверг, а в пятницу будет опубликовано.
«Геополитическая обстановка настолько нестабильная, что можно предположить практически любое развитие событий, — комментирует ситуацию в беседе с Собака.ru в пресс-службе компании "Русский Экспресс". — Безусловно, ужесточение визовой политики странами ЕС негативно отражается на турпотоке, что не может не огорчать».
Обязательно ли решение для всех стран ЕС?
Пока даже эксперты в туристической отрасли не до конца понимают как будет применяться опубликованное решение. «Имеет ли Еврокомиссия право регулировать [этот вопрос], учитывая, что по правилам ЕС, выдача виз остается национальной прерогативой? — задается вопросом Даниил Сергеев, Исполнительный директор компании "Визоход". — Судя по тону заявления там считают, что имеет. Сейчас, днем 7 ноября, я бы исходил из того, что да, решение обязательно и все страны ЕС перестанут выдавать мультишенген».
Решение уже прокомментировали в МИД Германии. Немецкие дипломаты заявили, что правительство страны не принимало решений о дополнительных ограничениях в адрес россиян, но выполнит требование Еврокомиссии. О реакции других стран, в том числе Франции, пока ничего неизвестно.
«Европейская комиссия — аналог общеевропейского правительства, это орган исполнительной власти в ЕС, — говорит партнер юридической фирмы Orlova/Ermolenko Александр Ермоленко. — Поэтому решения Комиссии обязательны. У них бывает два формата: так называемые директивы, которые задают общие для стран Союза правовые рамки, и регламенты, которые имеют прямое действие. В обоих случаях такие решения обязательны. Просто в первом случае может быть какое-то дополнительное регулирование на национальном уровне, а во втором — все уже сказано в документе Еврокомиссии. Но в любом случае страны-члены ЕС обязаны исполнять эти правила».
Что будет с уже выданными документами?
В самом документе Еврокомиссии об уже выданных мультивизах не говорится ни слова. Опрошенные редакцией эксперты полагают, что пока обладатели многократных виз могут продолжать ими пользоваться. «[Ранее оформленные документы] будут действовать, ведь закон обратной силы не имеет. Вернее не везде имеет обратную силу», — говорит Даниил Сергеев из компании «Визоход».
«На данный момент официальной информацией по этому вопросу в компании не располагают, — рассказали в пресс-службе компании "Русский Экспресс", — мы будем следить за новостями и в соответствии с ситуацией уже работать с клиентами. Но с высокой долей вероятности все ранее выданные визы продолжат свое действие».
«Выданные визы должны действовать до конца срока, — говорит юрист Александр Ермоленко. — По уже оформленным документам вроде бы не планируется никаких изменений. Речь идет только о том, что новые визы будут выдаваться только в установленных комиссией случаях».
Каковы будут последствия?
В целом, представители туристической отрасли сходят в том, что коренным образом решение Еврокомиссии, даже если его будут выполнять все страны ЕС, ситуацию для российских туристов не изменит. «Мы видим, что по тем странам, где есть аккредитация [для туроператоров], в подавляющем большинстве случаев визы выдают клиентам уже однократные под поездку, — рассказали в пресс-службе компании "Русский Экспресс". — Практика выдачи мультивиз до публичного объявления о ее прекращении, уже давно свелась к единичным случаям».
«Мультишенгены уже год как почти не выдаются или выдаются чрезвычайно редко малым количеством стран, — говорит Даниил Сергеев, Исполнительный директор компании "Визоход". — Их делали Испания, Франция, Италия, Венгрия. Последняя по понятным причинам не пользовалась спросом, там требовали выкупленные билеты и отель. Испания прекратила выдачу виз физически, на этот год в консульстве просто нет окон для записи. Италия рассматривает документы до 2 месяцев и с большой вероятностью дает однократные. Шанс получить визу хотя бы на полгода оставался только у французов. А тут уже разница между полугодом и однократной визой не очень большая».
При этом собеседник добавляет, что самые большие проблемы решение Еврокомиссии доставит транзитным пассажирам. «При транзите через Европу нельзя будет выйти из аэропорта — выход погасит действующую визу. — добавляет собеседник редакции. — Полет на Карибы или в Южную Америку станет головной болью».
Об этом же еще утром в пятницу, до официального объявления о решении Еврокомиссии заявляли и Российском союзе туриндустрии. «по информации экспертов Российского союза туриндустрии, многократные визы получает сейчас минимальное число направляющихся из России в Европу, и чаще это деловые туристы», — говорится в сообщении РТС.
Материал обновляется...
Комментарии (0)