Запрет на выдачу новых мультивиз для россиян официально одобрила Еврокомиссия

Теперь визы можно получить только под даты поездки. При этом есть вероятность, что отдельные страны могут ужесточить правила выдачи документов.
«С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз», — говорится в заявлении ЕК.
Новые правила будут действовать с сегодняшнего дня. Все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные проверки. Кроме того, мультивиз в Шенгенскую зону будут выдавать родственникам резидентов стран ЕС, а также водителям большегрузов и морякам.
В рамках 19-го пакета санкций, введенного в конце октября, Евросоюз не стал ужесточать выдачу шенгенских виз россиянам. При этом полный запрет на выдачу виз россиянам в Еврокомиссии реализовывать не будут.
Комментарии (0)