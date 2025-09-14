Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Путешествия

Германия изменила правила выдачи виз россиянам

Дополнительные ограничения введут для шенгенских и национальных виз. Проверять заявления будут дольше и тщательнее, если у них нет веской причины для поездки. 

Новые меры вводят из-за возможных «повышенных рисков безопасности для ЕС», поэтому заявления россиян будут рассматриваться дольше и тщательнее, если у них нет веской причины для поездки. 

«В связи с этим федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с директивами ЕС, шенгенских виз. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», — сообщает RTVI со ссылкой на посольство ФРГ в Москве.

Пресс-служба посольства Германии в Москве уточнила, что правила выдачи виз гражданам России изменили еще три года назад. «Речь идет об ограничениях 2022 года», — заявили в дипмиссии для ТАСС.

