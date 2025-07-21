Что есть и где жить (красиво!) загородом: рассказываем, как организовать лакшери-отпуск на Финском заливе

Где подают клыкача с соусом шампань и фермерский бри с конфитюром? Как отрастить дзен и разогнать дофамин на виллах в соснах? Где парят как в русских сказках, а сеновалы тянут на футуристичный арт-объект? Собрали лучшие отели для перезагрузки в нашем ежегодном гиде по Ленинградской области.
«Б. О. Р. 812»
Царь-баня из корабельной сосны, сеновалы с травами, северный модерн и коктейль «Бульвардье» с книжной историей: живем свою лучшую жизнь в загородном отеле «Б. О. Р. 812» c энотекой на берегу Финского залива.
«МыЗдесь»
Панорамные виллы с киношными закатами, уха из кефали, дружеские сейшны под звездным небом и медитация на берегу Финского залива: в загородный клуб «МыЗДЕСЬ» приезжают, чтоб сказку сделать явью!
«Скандинавия и спа».
Велотур в лесу под трели горихвосток, богатырская баня по-черному, амбьянс светского резорта начала ХХ века — настраиваемся на долгожданное «Я ваша навеки!» в загородном клубе «СКАНДИНАВИЯ И СПА».
«Золотой ручей»
Грунтовые корты, как на турнире «Ролан Гаррос», 25-метровый бассейн, физиоритуалы и завтраки для чемпионов: в загородном клубе «ЗОЛОТОЙ РУЧЕЙ» готовятся к челленджам и постигают основы экотуризма.
Как все устроено
Мозг и тело требуют телепортации — отправьте их в один из 22 номеров в отеле «Б. О. Р. 812» в получасе езды от Дворцовой. Уютный стандарт или просторный люкс с террасой — всё в стиле северный модерн (из которого родились обжитые нами скандинавские кровати «Мальм» и столы «Лакк»), только древесный органик, пастельная палитра, теплый боковой свет и кадки из камня с раскидистыми пальмами. О каждом госте забота уровня «Арина Родионовна»: меню из пяти видов подушек, ортопедические матрасы и библиотека со сказками на ночь. А если начать день с бани? С классики: по-белому, по-черному или сибирской. Хочется погорячее — тогда охотничья, рыбацкая, царь-баня «Петровская» на гестлист из 22 персон или бочка с многоярусной парной и террасой на крыше (в темноте не отличить от знаменитой обсерватории Тейде).
Что и где есть
Не паром единым — к баням прилагается хот-меню: с тресковниками, отварными раками, ладожским судаком и терапевтичными травяными чаями. Завтракать в номере с собственным садом или в ресторане «Б. О. Р. 812» с инфинити-панорамой на сосновый бор — только фермерскими творогом и сметаной, багетами из пекарни, рыбой собственного посола, сезонными артишоками и брусникой. Флют игристого для блеска глаз с утра — мастхэв в категории 21+. После дневного веломарафона по поселку Солнечное на вечер в ресторане выбираем стол с самым эковью (не прогадаете — лес открывается под любым углом зрения). С чем лучше раскроются качо э пепе, вителло тоннато или клыкач с соусом шампань, подскажет сомелье.
Авторское меню и блюда из дровяной печи. На завтрак — только фермерское, сезонное, свежевыпеченное и собственных посолов
Чем заняться
Не случайно в каждом номере лежит аудиогид для прогулок по окрестностям. От клуба «Б. О. Р. 812» стартует одна из самых длинных велотрасс Ленобласти — 25 километров вдоль побережья от Сестрорецка до Серово. Блок на своем двухколесном Ваське тут точно проезжал! Для хайкинга — экотропа «Комаровский берег» проходит по дну древнего Литоринового моря (без малого три километра!), вдоль песчаных дюн в зарослях псаммофитов и черной ольхи. Поблизости музей-усадьба Ильи Репина, где он писал своих великих современников: Толстого, Ремизова, Леонида Андреева. Оттуда рукой подать до пляжей Ласковый и Дюны — серфить с катбэками и снэпами, ловить баланс на сапборде или нырять гуськом и щукой.
Медитировать на густой хвойный лес после баньки по-черному рекомендуем с террасы на крыше бани «Бочка»
МыЗдесь
Панорамные виллы с киношными закатами, уха из кефали, дружеские сейшны под звездным небом и медитация на берегу Финского залива: в загородный клуб «МыЗдесь» приезжают, чтоб сказку сделать явью!
Как все устроено
Много слышали, но так и не постигли таинственный смысл мантры «осознанный отдых»?Тогда вам в загородный клуб «МыЗдесь». Архитектурный ретрит в сорока минутах по Приморскому шоссе, и тотальная перезагрузка торжественно объявляется открытой (можно обойтись без разрезания красных ленточек, хотя…). Сосновый бор, парковая зона (масштабных 2 500 квадратных метров!), пляж на Финском заливе и первозданная природа, где, кажется, даже певчие зарянки убавили громкость, чтобы не нарушать звуки тишины. Особое чувство — наблюдать за всей этой природной мощью, отмокая в ванне с панорамным видом на вилле «Грандис». Кроме пенного чилла, в коттедже полна горница удобств, чтобы разместиться здесь большим семейством. Вилла «Ривьера» идеальна для небольшой компании близких друзей и для парочек "Love is…” в мимимишном режиме прогулок под луной и сентиментальных ужинов глаза в глаза.
Что и где есть
Любите на завтрак самодельную овсянку на козьем молоке с изюмом сояги и ленивые сырники со сгущенкой из ромашки и жженой корицы? Бон аппетит! — на всех виллах есть кухни с поварскими девайсами: плита, духовка, микроволновка, посудомойка, ложки-поварешки. Накрываем поляну на террасе (у каждого дома своя) или с продлукошком гуляем (это совсем близко!) на Финский залив — выложить фотошут «Пикник на взморье» (маст!). Что аппетитна природе зверский — не новость, потому здесь денно и нощно дежурит фудтрак с авторским стритфудом и прохладительными напитками. Ужин при свечах можете обставить сами — у всех коттеджей свои мангальные зоны. А уже к осени, когда станут уместны макинтош и сапоги Hunter, в «МыЗдесь» откроют ресторан современной русской кухни. Меню — только сезонное, только из локального (по обеим заповедям Рене Редзепи): уха из кефали, фермерские овощи-фрукты, дикорастущие травы с загадочными древнерусскими названиями.
Кухня-гостиная оборудована всем необходимым, чтобы приготовить ужин на большую дружную компанию
Чем заняться
Энергия бьет ключом и тело просит движа? Берем сапборд или велосипед и рассекаем по волнам и лесным тропам. Если кроссовки для трейлраннинга маст-хэв в дорожном чемодане и вечерняя пробежка ваш эндорфин, в лесопарке клуба все дорожки подсвечиваются ночами. Успокоили пульс — пора ухнуть в сибирский чан с банным букетом гарни из целебных трав. А вариант ничего не делать и никуда не бежать — как вам? Вроде бы непозволительная роскошь в наших широтах, но здесь это именно то, чего, скорее всего, попросят душа и тело. Если, как Монтень, вы постигли, что в при роде нет ничего бесполезного, — можете часами смотреть на хвойные и прислушиваться к стридуляциям кузнечиков и сверчков: никто не помешает. Даже ваши наследники! На всей территории клуба можно безопасно бегать босиком, кормить птиц, собирать ракушки и гербарий для школьной учительницы.
На каждой вилле есть просторные террасы — идеальные для занятий йогой и медитацией
«Скандинавия и спа»
Велотур в лесу под трели горихвосток, богатырская баня по-черному, амбьянс светского резорта начала ХХ века — настраиваемся на долгожданное «Я ваша навеки!» в загородном клубе у Финского залива
Как все устроено
Разгоняем фантазию и переносим встречу Грига и Чайковского из Лейпцига на первую линию Финского залива. Куда? На перезагрузку в загородный клуб «Скандинавия и спа», где оба гения переполошились бы от минорных красот природы, «для души северянина всегда несказанно чарующей». Недолго думая, бронируем апартаменты на исторических дачах Лихачева и Шелепина. В полном аффетуозо проносимся кролем (или сочинским брассом — каждому по темпераменту) в теплых водах открытого бассейна. Если сепарироваться даже на лонг уикэнд от своего «фрэнчи», энерджайзера Майло или сиамского голубоглазого Аспида (вспоминаем открыточное фото Кнорозова) кажется пыткой, здесь вэлкам четвероногим.
Ресторан Skandinavia Winе Bar & Grill с уютным камином и вау-видом на бассейн
Что и где есть
По любому поводу — ханимун, семейный слет или рандеву вершил мировых процессов —в ресторанах клуба «Скандинавия» тотал гастродвиж. Вечером в «Даче Брассери» выбираем между рубкой из баранины, телятиной су-вид и щучьими котлетами. И не раздумываем над сырами: бри в хрустящей корочке с облепиховым конфитюром, буррата и моцарелла — всё от Nova Artisana (одного из лучших фермерских хозяйств Ленобласти!). Летом на террасе с видом на Финский залив потягиваем пурпурный гренаш под переливы зарянок и зеленых пересмешников. На ланч (а кому и бранч) — скумбрия с апельсином и розмарином, седло барашка на гриле и жаркое из кролика в гриль-баре «Скандинавия». Чтобы не ломать голову, чем угодить любимым киндерам, в ресторанах есть детские меню (от фрикаделек, наггетсов и блинов они не откажутся!).
Страчателла с запеченным баклажаном и томатами в ресторане «Дача Брассери»
Чем заняться
Даже если не боготворить велосипеды, как Сартр, Набоков и Уэллс, крутить педали среди вековых сосен и берез, мимо чудом сохранившихся дореволюционных дач — ни с чем не сравнимый восторг. И точно прочистит легкие и голову лучше всякой пранаямы. Разогнать дофамин — так, чтобы из глаз! — это точно в спа и в банный комплекс (кстати, с баней по-черному — где и правда «русский дух, там Русью пахнет»). Чем мочалить, парить, ублажать (охаживать лыковым мочалом, растирать ягодами, хлестать можжевеловыми и дубовыми вениками, бодрить ледяной крошкой после криопарения, массировать свечой или расслаблять обертыванием «Сестрорецкая грязь») — спросить у пармейстера и спа-терапевтов.
«Золотой ручей»
Грунтовые корты, как на турнире «Ролан Гаррос», 25-метровый бассейн, физиоритуалы и завтраки для чемпионов: в загородном клубе «Золотой ручей» готовятся к челленджам и постигают основы экотуризма
Как все устроено
Градус отельной звездности — пять или три — выбираете сами, об остальном позаботятся в загородном клубе «Золотой ручей» по соседству с Сестрорецким разливом. По какому бы поводу вы здесь ни оказались — корпоративный слет, помолвка в формате болливудского кино, день рождения наследного принца или предсезонка к теннисному турниру, — все отельные услуги к вашим натренированным ногам. 25-метровый бассейн с панорамной крышей, аквазона с развлечениями для мелких непосед, оснащенный всеми тренажерами Смита, эллипсоидами и кроссоверами зал, спа-комплекс, грунтовые теннисные корты уровня Академии Рафаэля Надаля. Если мышечный тонус побоку и просто хочется привести мысли в порядок — устраивайтесь с ягодным чаем на собственной террасе. Размышлять о перипетиях своей судьбы особенно приятно на рассвете, ступая по экотропе «Сестрорецкое болото» — и в полном упоении отшагать положенные по регламенту десять тысяч (как раз протяженность пешего маршрута 3,5 км). Орнитологическое любопытство удовлетворят серые журавли, черные аисты и редкие краснокнижные пернатые.
Просторный сьют с террасой и ванной комнатой с тропическим душем
Что и где есть
Шеф-повара ресторана Gostь знают о капризах праздных гурманов и усердных ППшников. Первым — блинчики с мраморной говядиной, тальятелли с олениной, уха по-фински с дымком и утиная ножка конфи с соусом пряная вишня. Тем, у кого амбиции Александра Попова и Арины Соболенко, в фитнес-меню белковые суперфуды — боул с креветками, лосось со шпинатом, салат из куриной грудки су-вид. На завтрак — универсальные скрэмбл с трюфельным маслом и французский тост в яйце с кленовым сиропом. Самым взыскательным — детское «разнотравье» из бантиков с сыром, панкейков и органик-сосисок с пенне. Для подрощенных отпрысков в ресторане клуба «Золотой ручей» устраивают детские дни рождения на широкую ногу. Вам какой? С фокусниками, конкурсами-угадайками, бременскими музыкантами и специально продуманным банкетным меню — чтобы все пятилетки просили добавку.
Детское (и не только) счастье — панкейки со свежими ягодами и соленой карамелью
Чем заняться
Сбавляем (и даже ставим на тормоза) скорости мегаполиса на занятиях по аэройоге, энергодыханию и медитации под звуки фимбо. Фанаты тенниса съезжаются на любительские турниры, которые проходят на кортах «Золотого ручья» каждую неделю. Для опытных плейеров и новичков — уроки с профессионалами уровня ATP и WTA. Оттачивайте мышечный рельеф, как игроки первой сотни, — не только в фитнес-зале и на корте, но и на обязательных физиотерапевтичных спа-процедурах: иммерсионный массаж, гуаша или тибетский уход поющими чашами. Пока вы идете к вершинам дзена или олимпийскому помосту, наследники по полной заняты в детском центре Goldy Kids. Рисовать, лепить и строить на творческих мастер-классах, играть в горячо-холодно в детском клубе или делать кульбиты в бассейне под присмотром тренеров — милым крошкам точно не до вас.
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