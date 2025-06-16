Небо на Ближнем Востоке частично закрыто. Что с рейсами до Турции и ОАЭ? Какие права у пассажиров, чей рейс отменили? А если застрял в аэропорту?

Минувшие выходные были отмечены новым обострением на Ближнем Востоке. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами по территории друг друга. СМИ сообщают о сотнях погибших и раненых. Также конфликт полностью нарушил воздушное сообщение в регионе. Куда теперь невозможно улететь? Где застряли россияне? Что будет с билетами в закрытые аэропорты? Отвечаем вместе с юристами и специалистами в области туризма.
В какие страны региона сейчас нельзя улететь из России?
Еще 13 июня Росавиация официально запретила полеты в четыре ближневосточные страны. Ограничения коснулись собственно Ирана и Израиля, продолжающих конфликт. Также российским авиакомпаниям нельзя использовать воздушное пространство Ирака и Иордании, через территорию которых летят ракеты и беспилотники.
Как уточняется в сообщении ведомства, полеты по этим маршрутам нельзя будет совершать до особого распоряжения. Оно может поступить в ночь на 26 июня, отмечают в Росавиации, однако пока это лишь предварительная информация.
Как сообщают в Российский Союзе Туриндустрии (РСТ), на момент закрытия воздушного сообщения в Израиле и Иране находилось суммарно порядка 500 российских туристов. Также, в релизе РСТ говорилось, что «есть застрявшие туристы в Иордании».
Как сообщается, часть россиян (в том числе семьи российских дипломатов, артисты большого симфонического оркестра имени Чайковского и съемочная группа Федора Бондарчука) покинули Иран и на автобусах выехали в Азербайджан.
На каких еще направлениях возникли проблемы?
Несмотря на то, что прямой запрет коснулся только четырех стран, задержки и отмены рейсов коснулись еще целого ряда направлений. Так, СМИ сообщают об отменах или переносах рейсов из или в:
- ОАЭ
- Катар
- Оман
- Бахрейн
- Сирию
- Ливан
Также проблемы возникли с пересадочными полетами через территорию ОАЭ, дальше на восток и обратно. Так, в пресс-службе РСТ сообщают об отменах рейсов авиакомпании Air Arabia из Тайланда, Малайзии и Мальдив. На них туристы из России должны были вернуться в Арабские Эмираты, откуда уже вылететь на родину.
Артур Мурадян
Генеральный директор Space Travel (цитата по релизу РСТ):
У нас есть транзитные туристы, которые должны были возвращаться на Air Arabia из Таиланда, Малайзии, с Мальдив, и здесь ситуация хуже. На мой взгляд, перевозчик отреагировал не очень адекватно, полностью отменив рейсы и не взяв на себя отправку пассажиров через третьи страны, как обязаны были сделать по Монреальской конвенции. Мы размещаем туристов за свой счет в наших гостиницах.
А что с Египтом и Турцией?
На протяжении последних дней туристы из России сообщали сразу о нескольких случаях задержек рейсов из России в Египет и обратно. Так, не по расписанию отправились в путь самолеты из Петербурга в Шарм-эш-Шейх и обратно (задержка обоих рейсов составила порядка 35 часов). Примерно на сутки опоздал рейс из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург.
Туристы, которые оказались в такой ситуации связывают задержки с Ирано-Израильским конфликтом. Впрочем, в Ассоциации туроператоров журналистам сообщили, что обострение не влияет на рейсы из Египта. Кроме того, задержанные рейсы выполняет египетская компания AlMasria Universal Airlines, которая ранее планировала сократить число полетов в РФ на фоне периодических задержек вылетов.
Между тем, в российском посольстве в Каире туристов попросили «соблюдать повышенную осторожность». «Гражданам России, только собирающимся отправиться в Шарм-эш-Шейх, предлагаем внимательно следить за складывающейся в этом районе обстановкой и оценивать риски, возникающие на территориях, расположенных близко к Израилю», — заявили в дипломатическом представительстве.
Турецкие авиакомпании отменили рейсы в Иран, Ирак, Сирию и Иорданию, однако об изменениях в сообщении с Российскими аэропортами не сообщалось.
Аэропорт Тель-Авива
На что могут рассчитывать туристы, чей отпуск оказался сорван?
Минэкономразвития официально рекомендовало туроператорам «приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг» в Израиль и Иран до нормализации ситуации в этих странах.
Как пояснили Собака.ru в пресс-службе РСТ, это означает, что туристы, которые только должны были отправиться в Исламскую республику или Еврейское государство, могут отказаться от поездки и вернуть тур, а те россияне, которые уже находятся в этих странах, могут прервать поездку и потребовать возмещения средств за ее остаток.
Пресс-служба РСТ
В ответе редакции Собака.ru:
В случае отказа до начала поездки возвращается вся стоимость турпродукта, в случае отказа уже в период пребывания, пропорционально сроку оказанных услуг.
Если сорвалась поездка в другую страну, ситуация несколько сложнее, отметили в компании «Юристы для турбизнеса: Байбородин и партнеры». С одной стороны, говорят собеседники редакции, турист имеет полное право потребовать возврата полной стоимости тура и компенсации прочих убытков, если нарушены сроки оказания услуг, и при этом с туроператором не были согласованы какие-либо изменения.
Однако, добавляют в компании, если туроператор докажет, что отмена или перенос вылета произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то они вправе удержать сумму, составляющую их фактически понесенные расходы по организации отдыха и не возмещать прочие расходы.
При этом, напоминает Артем Рудой, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры», «в случае отмены или задержки отправления рейса из-за закрытия воздушного пространства пассажир имеет право отказаться от полета и потребовать возврата стоимости авиабилета. Такой отказ считается вынужденным, поэтому авиакомпания должна вернуть пассажиру уплаченные за билет деньги даже в том случае, если он был куплен по невозвратному тарифу».
Аэропорт Тегерана
Причитается ли что-то тем, кто часть отпуска провел в резервном аэропорту из-за закрытия неба над Израилем и Ираном?
Как поясняют Собака.ru в компании «Юристы для турбизнеса: Байбородин и партнеры», в таком случае турист во-первых, имеет право на горячее питание, питье и размещение в отеле, если ожидание в резервном аэропорту затянулось.
Во-вторых, полагают собеседники редакции, клиенты могут потребовать пересчитать стоимость тура, исходя из того, сколько времени они реально провели там, где собирались. То же самое, полагают они, касается и случаев, когда рейс из города вылета был задержан.
Однако, авиакомпания или туроператор могут сослаться на то, что не они виновны в закрытии неба над той или иной страной. На это же указывает и партнер юридической фирмы Orlova/Ermolenko Александр Ермоленко. Впрочем, он полагает, что вести переговоры с туроператором, чтобы добиться какой-то компенсации все равно стоит.
«Чем более настойчивее клиент в таких ситуациях, тем больше у него шансов, — говорит Ермоленко, — нередко компании проще урегулировать вопрос с конкретным пассажиром, чем раздувать конфликт».
А можно ли сейчас отказаться от поездки на Ближний Восток и вернуть деньги?
Как сообщили в РСТ, возможность свободно сдать билет или тур и безусловно получить назад всю сумму есть только у тех, кто собирался в Израиль и Иран, ведь эти страны официально не рекомендованы для посещения. «На другие страны рекомендация регулятора не распространяется, соответственно, возврат возможен на условиях договора», — сообщили Собака.ru в РСТ.
В компании «Юристы для турбизнеса: Байбородин и партнеры» подтверждают, что в случае если человек опасается сейчас лететь в Египет или ОАЭ и хочет сдать тур, то он может столкнуться с неполным возвратом средств — компания, если это прописано в договоре, может удержать ту сумму, которую она уже потратила на бронирование отеля, билетов и тому подобные операции. «Однако здесь следует отметить, что указанные фактически понесенные расходы должны быть подтверждены туроператором (как правило, это происходит уже на стадии судебного разбирательства)», — добавляют собеседники редакции.
Александр Ермоленко из юридической фирмы Orlova/Ermolenko тоже считает, что спор о сумме, которую можно вернуть вполне оправдан и в некоторых случаях может привести к тому, что турист сможет получить больше, чем ему изначально предлагает перевозчик или туроператор.
«В судебной перспективе тут шансов больше, потому что пассажир отказывается не без причины, а по всем известным обстоятельствам, — поясняет он. — Всем понятно, что сегодня Египет открыт, а завтра могут ввести ограничения, поскольку в регионе неспокойно. Поэтому, повторюсь, шансов в суде будет больше. Вот почему компании стараются не доводить до суда и, скорее, предложат аналогичный по стоимости тур в другую страну или в тот же Египет но на пару месяцев позже»,.
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