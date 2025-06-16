Небо на Ближнем Востоке частично закрыто. Что с рейсами до Турции и ОАЭ? Какие права у пассажиров, чей рейс отменили? А если застрял в аэропорту?

В какие страны региона сейчас нельзя улететь из России?

Еще 13 июня Росавиация официально запретила полеты в четыре ближневосточные страны. Ограничения коснулись собственно Ирана и Израиля, продолжающих конфликт. Также российским авиакомпаниям нельзя использовать воздушное пространство Ирака и Иордании, через территорию которых летят ракеты и беспилотники.

Как уточняется в сообщении ведомства, полеты по этим маршрутам нельзя будет совершать до особого распоряжения. Оно может поступить в ночь на 26 июня, отмечают в Росавиации, однако пока это лишь предварительная информация.

Как сообщают в Российский Союзе Туриндустрии (РСТ), на момент закрытия воздушного сообщения в Израиле и Иране находилось суммарно порядка 500 российских туристов. Также, в релизе РСТ говорилось, что «есть застрявшие туристы в Иордании».

Как сообщается, часть россиян (в том числе семьи российских дипломатов, артисты большого симфонического оркестра имени Чайковского и съемочная группа Федора Бондарчука) покинули Иран и на автобусах выехали в Азербайджан.