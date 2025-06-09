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В России хотят запретить авиакомпаниям устанавливать нормы ручной клади

Законопроект разработал сенатор Айрат Гибатдинов. Он планирует вынести документ на рассмотрение Госдумы в понедельник, 9 июня.

John k studio / Shutterstock

«Перевозчик не в праве самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, в том числе суммарным габаритам ручной клади и вещей, которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы, создающие условия, исключающие возможность их свободной перевозки», — указано в законопроекте. 

В разговоре с изданием «РИА Новости» сенатор Айрат Гибатдинов подчеркивает, что проект федерального закона не приведет к «существенному увеличению стоимости» авиабилетов. Он также отмечает, что запрет на установление предельных габаритов багажа и ручной клади пока не закреплен в Воздушном кодексе. 

Ранее после рассмотрения иска московской транспортной прокуратуры Щербинский районный суд Москвы обязал авиакомпанию «Победа» увеличить допустимые габариты ручной клади до 36 см в высоту, 30 см в длину и 27 см в ширину, а вес — до 5 кг. 

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