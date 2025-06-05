Накануне Дня России и ПМЭФ раскупили почти все билеты на поезда в Петербург

Например, на 11 июня из доступных вариантов остался поезд 250А из Москвы в Петербург на 08:10: 369 плацкартных билетов от 2,5 тысяч рублей и 197 в купе от 3,4 тысяч рублей. Есть несколько свободных мест в «Арктике» на 00:46. На остальные рейсы в основном необходимо отправить заявку в лист ожидания.

Похожая ситуация и на 12 июня. Можно приобрести билеты на «Сапсан» на 19:30: больше всего мест осталось в классе «Эконом» — 301. Цена — от 4, 6 тысяч рублей.

Из Петербурга в Москву уехать еще сложнее в воскресенье, 15 июня. Остались свободные места на «Сапсан» только на 13:00: больше всего в «Экономе» — 233. Стоимость — от 5,6 тысяч рублей.