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Накануне Дня России и ПМЭФ раскупили почти все билеты на поезда в Петербург

В преддверии длинных выходных и Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) билеты на поезда из Москвы в Петербург практически раскупили. На некоторые можно оставить заявку в лист ожидания. На это обратило внимание издание MSK1.RU.

Скриншот сайта РЖД
Скриншот сайта РЖД

Например, на 11 июня из доступных вариантов остался поезд 250А из Москвы в Петербург на 08:10: 369 плацкартных билетов от 2,5 тысяч рублей и 197 в купе от 3,4 тысяч рублей. Есть несколько свободных мест в «Арктике» на 00:46. На остальные рейсы в основном необходимо отправить заявку в лист ожидания.

Похожая ситуация и на 12 июня. Можно приобрести билеты на «Сапсан» на 19:30: больше всего мест осталось в классе «Эконом» — 301. Цена — от 4, 6 тысяч рублей.

Из Петербурга в Москву уехать еще сложнее в воскресенье, 15 июня. Остались свободные места на «Сапсан» только на 13:00: больше всего в «Экономе» — 233. Стоимость — от 5,6 тысяч рублей. 

Скриншоты сайта РЖД и Aviasales
Скриншоты сайта РЖД и Aviasales
Скриншоты сайта РЖД и Aviasales

Во время ПМЭФ, с 18 по 21 июня, из Москвы в Петербург проще доехать обычным поездом, заметили журналисты издания MSK1.RU. Билетов на «Сапсаны» крайне мало: как правило, это классы «Семейный» и «Эконом».

Примерно такая же ситуация и с обратной дорогой. В заключительный день ПМЭФ, 21 июня, в столицу еще возможно вернуться вечером на обычном поезде. Билеты на «Сапсаны» в основном раскуплены. 

Проще обстоят дела с авиарейсами. Накануне длинных выходных, 11 июня, из Москвы в Петербург можно долететь за 6,2 тысяч рублей, по данным Aviasales. В дни ПМЭФ из Москвы в Петербург билеты на самолет оказались дешевле, чем на поезд. Например, 18 июня из аэропорта Внуково до Пулково реально добраться за 4,8 тысяч рублей, в том время как билет «Эконом» в «Сапсане» — от 7,2 тысяч рублей. 

Фото на превью: alenka2194 / Shutterstock

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