5 мест в окрестностях Петербурга и Ленобласти, где можно пожить в замке, усадьбе или избе XIX века

Скандинавия

Загородный клуб расположен на первой линии Финского залива, на территории Канонирской дачной местности — одной из самых престижных в Петербурге. Комплекс состоит из отеля, современных коттеджей, стилизованных под модерн, и двух восстановленных зданий XIX века. Одно из них некогда принадлежало коллежскому регистратору Феодосию Васильевичу Шаповаленко. В советское время здесь был дома отдыха «Сестрорецк», позднее — ВЦСПС (Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов. — Прим. Ред.). Ныне объект называют дачей Шелепина — по имени первого заместителя Председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича, который, возможно, бывал в ведомственном доме отдыха. В здании расположили три сюита, пять люксов, спа-центр, ресторан «Дача Брассери» и бар-салон «Библиотека».

Еще одна восстановленная загородная резиденция на территории «Скандинавии» некогда принадлежала купцу Василию Гурьевичу Лихачеву, владельцу магазина обоев в Петербурге. В отличие от дачи Шаповаленко, здание является объектом культурного наследия. К 2005 году его полностью перебрали на историческом цоколе, частично заменили деревянные элементы стен с сохранением облика, а вскоре разместили семь апартаментов с видом на лес и территорию клуба, а также зал «Ротонду», где сервируют завтраки с игристым.

На территории загородного клуба работает спа: баня по-черному, медово-солевое и криопарение, массажи, пилинги. Гордость клуба — открытый всесезонный бассейн и джакузи.

Чем заняться: устроить спа-день, прогуляться на лошадях вдоль Финского залива, осмотреть дореволюционные дачи Кривдиной и Кречева, загородный дом Витцеля.

Где: Сестрорецк, Парковая ул., 16.

Стоимость: от 18 400 рублей.