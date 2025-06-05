5 мест в окрестностях Петербурга и Ленобласти, где можно пожить в замке, усадьбе или избе XIX века

Дача XIX века, усадьба, а, может, лучше настоящий замок? Собака.ru cоставила подборку отелей в Петербурге и Ленобласти, где можно прочувствовать дух истории: от вайба загородного отдыха интеллигенции до погружения в быт крестьян XIX века.
Дача Лихачева на территории загородного клуба «Скандинавия»
Скандинавия
Загородный клуб расположен на первой линии Финского залива, на территории Канонирской дачной местности — одной из самых престижных в Петербурге. Комплекс состоит из отеля, современных коттеджей, стилизованных под модерн, и двух восстановленных зданий XIX века. Одно из них некогда принадлежало коллежскому регистратору Феодосию Васильевичу Шаповаленко. В советское время здесь был дома отдыха «Сестрорецк», позднее — ВЦСПС (Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов. — Прим. Ред.). Ныне объект называют дачей Шелепина — по имени первого заместителя Председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича, который, возможно, бывал в ведомственном доме отдыха. В здании расположили три сюита, пять люксов, спа-центр, ресторан «Дача Брассери» и бар-салон «Библиотека».
Еще одна восстановленная загородная резиденция на территории «Скандинавии» некогда принадлежала купцу Василию Гурьевичу Лихачеву, владельцу магазина обоев в Петербурге. В отличие от дачи Шаповаленко, здание является объектом культурного наследия. К 2005 году его полностью перебрали на историческом цоколе, частично заменили деревянные элементы стен с сохранением облика, а вскоре разместили семь апартаментов с видом на лес и территорию клуба, а также зал «Ротонду», где сервируют завтраки с игристым.
На территории загородного клуба работает спа: баня по-черному, медово-солевое и криопарение, массажи, пилинги. Гордость клуба — открытый всесезонный бассейн и джакузи.
Чем заняться: устроить спа-день, прогуляться на лошадях вдоль Финского залива, осмотреть дореволюционные дачи Кривдиной и Кречева, загородный дом Витцеля.
Где: Сестрорецк, Парковая ул., 16.
Стоимость: от 18 400 рублей.
Замок Бип
Бастион императора Павла I построен в 1795-1797 годах по проекту архитектора Винченцо Бренной на месте дворца Мариенталь. Замок представлял из себя двухэтажный корпус с внутренним двором и двумя башнями. В 1798 году его причислили к Санкт-Петербургскому инженерному ведомству. Здесь был военный гарнизон, шла служба, палили из пушек в полуденный час. В 1807-1810 годах году в замке получило прописку училище для глухонемых. Затем в разное время в здании находились лазарет Образцового кавалерийского полка, Александровское учебное заведение, различные канцелярии и училища. После Октябрьской революции — совдеп, штаб генерала Юденича, детский дом, банк, военкомат и разные склады.
После пожара 1944 года от бастиона остались лишь руины. Восстановить Бип решился предприниматель Сергей Гутцайт. В 2011 году, после 9 лет реставрации, Сергей Эдидович открыл в нем бутик-отель на 22 номера (да, в башне тоже можно жить!). При замке работает ресторан с винным погребом и собственным огородом: готовят овощные котлеты с грибным соусом, дичь, раковый суп, филе утки с кисло-сладким облепиховым соусом.
Чем заняться: рядом с отелем расположены музеи-заповедники «Павловск» и «Царское Село», Мариентальский парк.
Где: Павловск, Мариинская 4.
Стоимость: от 12 000 — 18 000 рублей.
Усадьба Марьино
В 1811 году жена графа Павла Строганова Софья выкупила деревню Андрианово у вдовы статского советника Сарры Андреевны фон Фок и на правом берегу Тосны велела построить дворец в классицистическом стиле и разбить английский сад. Проект усадьбы она заказала профессору Императорской Академии художеств Андрею Никифоровичу Воронихину, автору Казанского собора и Горного кадетского корпуса. Он успел сделать первый проект дворца, заложить основу гидротехнической системы и спроектировать строительство дорог, ведущих к Московскому тракту. После внезапной смерти архитектора строительством занимались его ученики во главе с Иваном Федоровичем Колодиным.
Впервые в России в первой четверти ХIХ века управлял усадьбой коллективный орган, Марьинское правление, состоящее из крестьян. После смерти Софьи Владимировны в 1845 году усадьбу Марьино унаследовала ее вторая дочь Аделаида Павловна. Она вышла замуж за князя Василия Сергеевича Голицына, участника Отечественной войны 1812 года. Позднее имение перешло к их внуку князю Павлу Павловичу, а последним владельцем Марьино стал его сын Сергей Павлович.
После революции 1917 года усадьбу превратили в Музей дворянского быта. В 1929 его закрыли, а помещения отдали под санаторий для членов Академии наук. Вскоре здесь получил прописку Горно-геологический НИИ АН, в военное время — немецкий госпиталь, квартиры для офицеров и казино. После дворец отреставрировали и приспособили под детский дом, в 1990-е здесь находился профилакторий Тосненского завода по производству пороха.
В 2008 году Марьино выкупила основательница музейно-выставочного центра «Петербургский Художник» на Мойке Мария Георгиевна Степанова, отреставрировала и приспособила под отель. Все номера — с видом на Английский парк, каскад прудов и рукотворные каменные мосты XIX века. В интерьерах — живопись и графика ХIХ–ХХ веков, мелкая пластика из фарфора и бронзы, шелк и гобелены, антикварная и современная мебель из дорогих пород дерева.
На территории бывшей усадьбы работает спа-комплекс: бассейн, финская сауна, хамам, гидромассажная ванна.
Чем заняться: освоить основы верховой езды в Марьинский конюшнях, сходить на экскурсию по Английскому парку.
Где: д. Андрианово, 72.
Стоимость: от 20 000 рублей.
Усадьба адмирала Лазарева
Участок с деревянным домом изначально принадлежал адмиралу Михаилу Петровичу Лазареву, который вместе с Фаддеем Фаддеевичем Беллинсгаузеном открыл Антарктиду. После того, как Лазарева назначили главнокомандующим портами на Черном море и губернатором Севастополя и Николаева, он покинул Кронштадт и передал землю в дар городу. В конце XIX века на территории возвели каменный дом, где обосновалась Кронштадтская община сестер милосердия из Красного Креста. А в 1915 году был построен каменный особняк в неорусском стиле по проекту архитектора Владимира Михайловича Лопатина. После Октябрьской революции Кронштадтская община сестер милосердия была распущена. Вскоре в доме открыли туберкулезный диспансер, проработавший вплоть до начала нулевых.
Долгое время здание пустовало, а в 2018 году его выкупило ООО «ИнвестКом». За три года особняк привели в порядок и приспособили под одноименную гостиницу на 30 номеров разных категорий: от стандартов до люксов и апартаментов с массажной ванной. В коридоре уцелел участок напольной метлахской плитки, изготовленной на Харьковском заводе барона Бергенгейма в 1913 году.
При отеле работает ресторан «Ротонда» с акцентом на комфорт фуд: готовят ладожскую уху, шашлык из куриного бедра, щучьи котлеты с отварным картофелем.
Чем заняться: увидеть модерновое здание Машинной школы Балтийского флота, Итальянский дворец, Морской Никольский собор, форты (объекты наследия ЮНЕСКО).
Где: Кронштадт, Пролетарская ул., 30.
Стоимость: от 5148 рублей.
Удивительная деревня Мандроги
Один из первый проектов петербургского ресторатора Сергея Гутцайта. Еще в конце 1990-х Сергей Эдидович занялся воссозданием северной русской деревни XIX века, где добывали гранит и железо, строили корабли. Во время Великой Отечественной войны дома сгорели, а люди расселились по соседним деревням.
Сергей Гутцайт перевез на берег Свири восемь бесхозных изб XIX века из Вологодской области — они были собраны заново под руководством архитектора-реставратора Виктора Попова и резчика по дереву Юрия Гусева. Две из них приспособили под жилье, в остальных расположены мастерские с народными промыслами. Есть и другие типы размещения, стилизованные под русский стиль: от гостиницы до гостевых домов.
Чем заняться: посетить экскурсии, посвященные истории деревни Мандроги и быту крестьянина; освоить верховую езду и кузнечное дело, пойти на рыбалку.
Где: Ленобласть, д. Верхние Мандроги.
Стоимость: от 6800 рублей.
Комментарии (0)