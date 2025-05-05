«Аэрофлот» повысил плату за возврат и обмен билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» повысила плату за возврат или обмен билетов — на внутренние рейсы на 25% (3,5 тыс рублей) и на международные — на 20% (€55). Ранее услуги обходились в 2,8 тысячи рублей и €46 соотвественно. Информация о смене тарифов появилась на сайте авиакомпании в разделе «Правила применения тарифов». Последний раз платы повышали в 2022 году.

Тем не менее, новые тарифы не касаются билетов для детей до двух лет — замена и обмен на них все еще бесплатные.