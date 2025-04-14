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Исторический момент: состоялся первый полностью женский космический полет со времен Терешковой! На борту Кэти Перри и Лорен Санчес (девушка основателя Amazon!)

Ракета New Shepard от компании Blue Origin совершает суборбитальный полет. Продолжительность миссии — 11 минут. Стоимость променада составляет около $650 тысяч.

В составе первой спустя 60 лет (с 1963 года!) женской команды на борту космического аппарата поп-звезда Кэти Перри, актриса Лорен Санчес, телеведущая Гэйл Кинг, инженер Эйша Боу, специалист в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен и кинопродюсер Кериэнн Флинн. Ракета компании Blue Origin пересечет линию Кармана (условную границу между атмосферой и космосом) — достигнет высоты в 100 км над уровнем моря.

Как и 62 года назад, специально для космонавток были разработаны костюмы. Адаптированные для женщин, они выполнены из огнестойкого неопрена и имеют молнии на икрах, которые легким движением руки превращают узкие брюки в элегантные клеши. За дизайн отвечала Лорен Санчес.

Фото: DFree / Shutterstock

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