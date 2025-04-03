Таиланд вводит новые правила въезда для россиян

«Иммиграционное бюро Таиланда внедрило цифровую карту прибытия в Таиланд (TDAC) для упрощения въезда путешественников в страну. Все иностранные граждане, прибывающие в Королевство Таиланд, <...> должны заполнить TDAC онлайн перед въездом. Соблюдение этого требования будет обязательным с 1 мая 2025 года», — сообщили ТАСС в иммиграционном бюро Таиланда.

Заполнить онлайн-форму TDAC возможно на специальном сайте. Заполнить документ можно за три дня до поездки: здесь нужно указать ФИО, данные паспорта, дату рождения, гражданство, а также маршрут путешествия, включая информацию о рейсе, дате прибытия и месте проживания в Таиланде.

После того, как форму отправят в иммиграционную службу, на электронную почту заявителя придет письмо, которое нужно предъявить по прибытии в страну. В ведомстве подчеркнули, что заполнение формы — обязательная процедура, без нее путешественников не пустят в страну.