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Таиланд вводит новые правила въезда для россиян

Новые требования будут действовать с 1 мая. От иностранных граждан потребуют заполнять специальную онлайн-форму для уведомления о прибытии в страну.

Shutterstock.com

«Иммиграционное бюро Таиланда внедрило цифровую карту прибытия в Таиланд (TDAC) для упрощения въезда путешественников в страну. Все иностранные граждане, прибывающие в Королевство Таиланд, <...> должны заполнить TDAC онлайн перед въездом. Соблюдение этого требования будет обязательным с 1 мая 2025 года», — сообщили ТАСС в иммиграционном бюро Таиланда.

Заполнить онлайн-форму TDAC возможно на специальном сайте. Заполнить документ можно за три дня до поездки: здесь нужно указать ФИО, данные паспорта, дату рождения, гражданство, а также маршрут путешествия, включая информацию о рейсе, дате прибытия и месте проживания в Таиланде.

После того, как форму отправят в иммиграционную службу, на электронную почту заявителя придет письмо, которое нужно предъявить по прибытии в страну. В ведомстве подчеркнули, что заполнение формы — обязательная процедура, без нее путешественников не пустят в страну.

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