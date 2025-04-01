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В Финляндии назвали сроки открытия границы с Россией

Первые обсуждения нового режима пересечения российско-финской границы состоятся не раньше конца 2025 года.

Shutterstock.com

Как пишет финская газета Ilta Sanomat, причем процесс обсуждения разморозки границ будет идти поэтапно. Подвижки начнутся, если Евросоюз сформулирует позицию о том, какой именно сейчас политический режим между странами-участницами и Россией. При этом послабления по пограничному вопросу не будут означать полного открытия границы.

Напомним, контрольно-пропускные пункты между Россией и Финляндией закрыли с ноября 2023 года «до особого распоряжения».

В конце прошлого года обсуждали возможность открытия границы России с Финляндией не раньше февраля 2025 года. Очередное обсуждение такой возможности прошло в начале осени 2024 года по линии погранслужб обеих стран.

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