В Финляндии назвали сроки открытия границы с Россией

Как пишет финская газета Ilta Sanomat, причем процесс обсуждения разморозки границ будет идти поэтапно. Подвижки начнутся, если Евросоюз сформулирует позицию о том, какой именно сейчас политический режим между странами-участницами и Россией. При этом послабления по пограничному вопросу не будут означать полного открытия границы.

Напомним, контрольно-пропускные пункты между Россией и Финляндией закрыли с ноября 2023 года «до особого распоряжения».

В конце прошлого года обсуждали возможность открытия границы России с Финляндией не раньше февраля 2025 года. Очередное обсуждение такой возможности прошло в начале осени 2024 года по линии погранслужб обеих стран.