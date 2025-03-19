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Латвийскую границу закрыли для пешеходов и велосипедистов из России

Попасть через КПП на границе с Россией и Беларусью с 19 марта можно только на машине или автобусе.

Shutterstock.com

Решение о вводе ограничений объясняют усилением пограничного контроля. При этом срок действия данного запрета не уточняется. Такое решение принял Кабинет министров Латвии, сообщает издание Delfi.

Ограничения будут действовать на ​пунктах пропуска «Патерниеки» на границе с Беларусью, а также «Гребнево» и «Терехово». Всего в Латвии со стороны России было четыре перехода. «Педедзе» и «Виентули» закрыты с 16 октября 2023 года.

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