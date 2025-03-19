Латвийскую границу закрыли для пешеходов и велосипедистов из России

Попасть через КПП на границе с Россией и Беларусью с 19 марта можно только на машине или автобусе.
Решение о вводе ограничений объясняют усилением пограничного контроля. При этом срок действия данного запрета не уточняется. Такое решение принял Кабинет министров Латвии, сообщает издание Delfi.
Ограничения будут действовать на пунктах пропуска «Патерниеки» на границе с Беларусью, а также «Гребнево» и «Терехово». Всего в Латвии со стороны России было четыре перехода. «Педедзе» и «Виентули» закрыты с 16 октября 2023 года.
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