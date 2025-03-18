Таиланд отменит 60-дневный безвизовый режим для российских туристов

«Безвизовой въезд для иностранных граждан будет сокращен с 60 до 30 дней, так как заинтересованные государственные органы приняли общее принципиальное решение о таком сокращении в целях предотвращения использования безвизового въезда иностранцами для ведения нелегального бизнеса», — пишет Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны.

Напомним, что Россия имеет с Бангкоком двусторонние межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан на срок до 30 дней. В 2024 году Таиланд в одностороннем порядке изменил сроки пребывания по безвизу для граждан 93 стран, в том числе России, до 60 дней.