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Таиланд отменит 60-дневный безвизовый режим для российских туристов

Вместо 60 дней пребывания сделают 30-дневный для граждан из 93 государств, включая Россию и Китай.

Shutterstock.com

«Безвизовой въезд для иностранных граждан будет сокращен с 60 до 30 дней, так как заинтересованные государственные органы приняли общее принципиальное решение о таком сокращении в целях предотвращения использования безвизового въезда иностранцами для ведения нелегального бизнеса», — пишет Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны.

Напомним, что Россия имеет с Бангкоком двусторонние межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан на срок до 30 дней. В 2024 году Таиланд в одностороннем порядке изменил сроки пребывания по безвизу для граждан 93 стран, в том числе России, до 60 дней.

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