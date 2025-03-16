Из Петербурга запустят ежедневные рейсы в Стамбул

«AJet предлагает короткие стыковки через Стамбул в города Турции и Европы. Также пассажиры могут летать с пересадкой в ​​страны Ближнего Востока (Бахрейн, Саудовская Аравия, Кувейт)», — говорится в сообщении пресс-службы Пулково.

Ajet является дочерним предприятием Turkish Airlines, компания выполняет внутренние рейсы по Турции и Северному Кипру. Полеты полностью совершаются в формате лоукостера. В авиагавани также отметили, что теперь у петербургских пассажиров появится возможность открывать новые маршруты по всему миру.

Ранее мы писали о том, что из Петербурга в Шанхай стало больше авиаперелетов. С 1 марта частота рейсов по маршруту Петербург–Шанхай увеличилось с 3 до 5 в неделю.