10 уютных глэмпингов в Ленобласти: от утепленных сфер с камином до бывших морских контейнеров

Представьте: лес, озеро (или залив), только вы и тишина, а главное — никаких дедлайнов. Захотелось? Нам тоже! Собака.ru cоставила подборку глэмпингов в Ленобласти, где приятно провести уик-энд: с ванной у панорамного окна, баней и купелями.
Веззика
В глэмпинге на берегу Ладожского озера есть три типа жилья: геокупол, бэлл-тент и императорский шатер. Собственный санузел и кухня с холодильником и плитой предусмотрены только в первом. Заселяют гостей с питомцами до 10 килограмм исключительно в геокупола и за дополнительную плату — 1000 рублей. В эту стоимость включены миска, полотенце и пакеты для отходов. Помимо необходимо внести депозит в размере 5000 рублей.
Есть финская сауна с горячей купелью и аэромассажем: два часа — 10 000 рублей для двоих гостей. Работает паровая баня с панорамным видом на озеро: 5000 рублей для 2-4 гостей. За каждого следующего человека — 1000 рублей. В глэмпинге можно позавтракать и выпить коктейль в ресепшн-баре. В четырех километрах от сюда расположен ресторан «Веранда»: еду доставят прямо в отель за 500 рублей.
Ленобласть, Волховский район, деревня Загубье
Стоимость: от 7000 рублей
Dushevno House
Небольшой панорамный глэмпинг в хвойном лесу: на территории всего четыре дома, каждый из которых оборудован теплыми полами, кухней с посудой, большими кроватями и Wi-Fi. Нас особенно заинтересовал домик «Весна», где есть большая ванная у панорамного окна. Для гостей предусмотрены русская баня на дровах и горячая купель, устроена костровая зона. Заселяют с небольшими собаками по согласованию. Рядом магазинов и кафе нет, поэтому еду стоит брать с собой.
Ленобласть, Всеволожский район, Карасаари, 34
Стоимость: от 6000 рублей
Björk
Глэмпинг из двух морских контейнеров расположен на берегу Финского залива. Каждый домик выполнен в минималистичном стиле и вмещает до трех человек: есть спальня с панорамным окном, обеденная зона, кухня, ванная комната и терраса. Заселяют с собаками любого размера за доплату — 1000 рублей.
Локация идеально подходит для спокойного отдыха. На территории есть несколько оборудованных экотроп: на 6, 8 и 10 километров. Зимой можно кататься на тюбинге, летом — устроить пикник на пляже. Взять в аренду старинный самовар и выпить чай из местных трав с блинами и домашним вареньем — залог хорошего вечера в любой сезон.
Неподалеку расположена церковь Святой Марии Магдалины и пирс «Стакан», названный так по внешнему виду, — здесь проводили испытания первого в мире атомного ледокола «Ленин».
Ленобласть, Выборгский район, Приморск, Береговая, 3
Стоимость: от 6500 рублей
Лембо
В загородном глэмпинге у Лемболовского озера есть 15 лоджей и одна вилла, в каждом — камин, просторная терраса, ванная комната, спальня и небольшая столовая зона. Лоджи на озере и кантри-дом дополнительно оборудованы фито-купелью. Возможно размещение с животными по согласованию с администратором.
На территории работает мясной ресторан Chuck Wood от «Митерии Чак»: готовят ребра, подкопченую форель с картофельным гратеном, чили кон корне (мексиканский суп с мясным фаршем), лохикейто (традиционный карельский суп с красной рыбой).
Ленобласть, Поселок Васкелово
Стоимость: от 14 850 рублей
Северный Крым
В круглогодичном дог-френдли глэмпинге предусмотрено несколько типов размещения: лоджи с купелью, сферы с видом на озеро, стационарные шатры, мини-дома, большой и малые гостевые дома. Все, за исключением летних шатров, оборудованы собственным санузлом. В каждом — спальная зона, кухня и терраса. На территории есть общие душевые и туалеты, две бани.
Глэмпинг подойдет больше для семейного отдыха — есть детская и спортивная площадки. Из развлечений зимой предлагают катания на тюбинге и финских санях, с мая — рыбалку. В «Северном Крыме» работает ферма, где проводят экскурсии и обучают верховой езде. Еще здесь можно посадить собственное дерево.
Ленобласть, Лужский район, Заклинская волость, д. Замошье
Стоимость: от 9000 рублей
Vuoksa Camp
Дог-френдли глэмпинг на берегу Вуоксы: шесть утепленных сфер с камином и два А-фрейма. Каждая сфера оснащена печью-камином, теплыми полами, биотуалетом, холодильником, чайником, посудой и приборами. Ванная комната и кухня есть только в домах.
Кафе или ресторана на территории нет, но в стоимость проживания включены завтраки: сырники и блинчики с творогом, чай и кофе. Питьевую воду можно набрать на ресепшене. Предоставляют в аренду проектор, а теплое время года — лодки, сапы и велосипеды.
Ленобласть, Приозерский район, Севастьяновское сельское поселение
Стоимость: от 6500 рублей
Vyborg Bay
В глэмпинге предлагают два типа размещения: купольные дома и лоджи. В каждом есть двуспальная кровать, кухня и обеденная зона, санузел, собственная терраса и зона для барбекю. Для гостей с ребенком до трех лет дополнительно предоставляют отдельную кровать.
Летом здесь катаются на сапах и катерах. Круглый год работает панорамная сауна с теплой купелью — 6000 рублей за два часа. До парка «Монрепо» и Выборгского замка можно доехать на автомобиле меньше, чем за 10 минут.
Ленобласть, Выборг, улица Симоняка, 21
Стоимость: от 8000 рублей
Deep Lake House
Глэмпинг в 1,5 часах езды от Петербурга: шесть А-фрейм домов на берегу озера Глубокое. Все оборудованы кроватью, кухней с электрической плитой, санузлом с душевой кабиной и террасой с горячей купелью. Есть Wi-Fi, полотенца, постельное белье и посуда. При заселении необходимо оставить залог в размере 5000 рублей. В трех домах возможно проживание с собаками и кошками. Стоимость — 500 рублей за все время пребывания.
Deep Lake House подойдет для отдыха с маленькими детьми: предоставляют кроватку и стульчик для кормления по запросу. Из развлечений есть настольные игры, можно взять проектор в аренду — 1000 рублей в сутки.
Ленобласть, Выборгский район, Красносельское сельское поселение, поселок Глубокое
Стоимость: от 7000 рублей
Майтри Кэмп
Кемпинг на берегу Финского залива состоит из 23 геокуполов и 20 шатров. В каждом предусмотрены две двуспальные кровати, мини-кухня без электрической плиты, но с микроволновой печью и холодильником. Можно проживать с животными без доплат. Есть три бани с купелями: две с видом на залив, одна — на сосновый лес. Стоимость аренды на два часа — от 6000 рублей. Работает ресторан с акцентом на комфорт-фуд: готовят сырники, борщ с салом и бородинским хлебом, щучьи котлеты с пюре.
Ленобласть, Приморское шоссе, Мыс Кюрениеми.
Стоимость: от 12 400 рублей
Фото на превью: архив пресс-службы Björk
Sky Wood Hills
База отдыха на берегу озера Капитоновское — хорошая локация для диджитал-детокса, здесь практически не ловит связь. При необходимости можно воспользоваться Wi-Fi в главном шатре. Для аренды круглый год доступны A-фрейм дома, геосоты, сафари лодж, летом — шатры. Во всех, кроме последнего варианта размещения и купольных домов, предусмотрены санузлы. Одни из главных преимуществ глэмпинга — проживание с питомцами без доплат, а еще в стоимость включены завтраки.
Летом можно кататься на лодках и сапах (входит в стоимость), гулять по экотропам, зимой — освоить тюбинг, лыжи и коньки. Есть небольшая спа зона с русской баней на дровах и японской горячей бочкой Офуро. Работает ресторан, где готовят исключительно комфорт-фуд вроде куриного супа с домашней лапшой, пельменей со сметаной и сырников.
Ленобласть, Выборгский район, озеро Капитоновское
Стоимость: от 9500 рублей
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