10 уютных глэмпингов в Ленобласти: от утепленных сфер с камином до бывших морских контейнеров

В глэмпинге на берегу Ладожского озера есть три типа жилья: геокупол, бэлл-тент и императорский шатер. Собственный санузел и кухня с холодильником и плитой предусмотрены только в первом. Заселяют гостей с питомцами до 10 килограмм исключительно в геокупола и за дополнительную плату — 1000 рублей. В эту стоимость включены миска, полотенце и пакеты для отходов. Помимо необходимо внести депозит в размере 5000 рублей.

Есть финская сауна с горячей купелью и аэромассажем: два часа — 10 000 рублей для двоих гостей. Работает паровая баня с панорамным видом на озеро: 5000 рублей для 2-4 гостей. За каждого следующего человека — 1000 рублей. В глэмпинге можно позавтракать и выпить коктейль в ресепшн-баре. В четырех километрах от сюда расположен ресторан «Веранда»: еду доставят прямо в отель за 500 рублей.

Ленобласть, Волховский район, деревня Загубье

Стоимость: от 7000 рублей