Сколько денег принес курортный сбор Петербургу? Ответили в Смольном

Всего с 1 апреля, когда заработал сбор, в бюджет города поступило 747 млн рублей, а уже в 2025 году — 29,4 млн рублей за проживание гостей в последних числах декабря. Общая сумма составила 776,5 млн рублей, заявил во время заседания бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

Чиновник отметил, что заработать на туристическом сборе 1 млрд рублей — «это реальная цифра». С апреля по декабрь 2024 года Петербург посетили более 3 млн туристов, из них 2,2 млн человек стали плательщиками сбора, пишет «Фонтанка».

Часть денег пошли на благоустройство пляжей «Ласковый» и «Дюны» и реставрацию Московских триумфальных ворот. На это потратили 465 млн рублей.

Напомним, что с 1 января туристический налог заработает в Петербурге. Эксперимент с курортным сбором закончился в конце 2024 года. С 1 января 2025 года в Петербурге вместо курортного сбора введут туристический налог. Заксобрание города приняло законопроект в окончательном, третьем чтении. Изменения в налоговое законодательство предлагал внести Минфин. В документе было указано, что если раньше сбор вносили сами туристы, то налог будут платить гостиницы, отели и предприниматели, которые оказывают услугу размещения. Налог составит не менее 100 рублей в сутки. В 2025 году Смольный планирует получить за счет нового сбора миллиард рублей.