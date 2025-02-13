10 отелей, глэмпингов и баз отдыха в окрестностях Петербурга для идеального романтического уикенда

На берегу Ладожского озера и Финского залива, с открытым всесезонным бассейном и баней, собственной винотекой и рестораном с акцентом на скандинавскую кухню: Собака.ru составила подборку отелей недалеко от Петербурга. В большинство из них еще можно забронировать места на 14 февраля.
Скандинавия
Загородный клуб на первой линии Финского залива с вайбом дореволюционной сестрорецкой дачи. Комплекс состоит из коттеджей в стиле северного модерна и трех корпусов: главное здание категории 3*, восстановленные дачи Шелепина и Лихачева. Есть спа-центр и банный комплекс: хамам, финская сауна и русская баня. А главное — открытый бассейн, где можно плавать в любую погоду: температура воды здесь круглый год 28 градусов.
На территории работает несколько гастропроектов. Утро в «Скандинавии» встречают на крытой панорамной веранде зала «Ротонда»: завтраки с игристым сервируют с видом на лужайку и деревянную архитектуру начала XX века. В ресторане «Дача Брассери» с камином и окнами на залив рекомендуем попробовать сыры собственного производства. За блюдами на гриле — в «Скандинавию» в главном корпусе, на коктейль — в бар «Библиотека» в здании Дачи Шелепина.
Парковая ул., 16
Стоимость: от 14 400 рублей. Ближайшая доступная дата для бронирования — 16 февраля.
VIEW GA Wild Forest, 3*
Дог-френдли отель расположен на севере Ленинградской области, в 50 километрах от Петербурга. Для брони доступны коттеджи категории полулюкс с одной и двумя отдельными спальнями. В каждом есть кухня-гостиная, ванная и терраса с видом на лес. Предусмотрена парковка. На территории работает банный комплекс с печью Sangens: мягкий пар в сауне, крытая терраса с горячей купелью. Предлагают несколько видов парения: классическое — прогрев дубовыми вениками при комфортном уровне пара, медовое — с легким массажем с медом и солью, древнерусское — с закаливанием в ледяной купели. Сюда стоит ехать за медитативным отдыхом: кругом сосновый лес, а неподалеку — Большое Симагинское озеро.
п. Волочаевка, Приозерная ул., 9
Стоимость: от 12 050 рублей. Есть свободные места на 14 февраля.
Marja Villas & SPA
Премиальный курорт находится на берегу озера Суходольское. Это 43 виллы и два отеля: лаконичные интерьеры, просторные открытые террасы, панорамные виды на лес. В каждом есть все необходимое для комфортного отдыха: чайная станция и мини-бар, ванная комната с тропическим душем, косметика, халаты и тапочки. На территории работает спа-комплекс с 25-метровым спортивным и гидромассажным бассейнами, хамамом, финской сауной и фитнес-студией. После тотального релакса рекомендуем закрепить эффект таёжным сбором в кафе Mansikka. Вечерний гастросеанс проводим в ресторане Marja: готовят комфорт фуд вроде судака на подушке из овощей и ризотто с креветками.
Приозерский район, Петровское сельское поселение, территория Ягодная Вилла, 1, корп. 1
Стоимость: от 32 000 рублей. Есть свободные места на 14 февраля.
Б.О.Р. 812
Бутик-отель расположен в 10 минутах пешком от Финского залива. Это 22 комфортабельных номера класса стандарт, полулюкс и люкс. Загородный клуб славится баней: трехуровневая печка, бочка с многоярусной парной и видовой террасой на крыше. Пармейстеры прогреют все тело, вернут тонус уставшим мышцам контрастным обливанием и сделают массаж пихтовым лапником, в конце — отдых в теплом одеяле на стоге сена с чашкой травяного чая. На территории работает панорамный ресторан с винотекой: готовят чилийский сибас, котлеты из дикого марала, морепродукты, на закуску — рыбу собственного посола.
Приморское ш., 385
Стоимость: от 27 000 рублей. Ближайшая доступная дата для бронирования — 16 февраля.
WE LODGE
Отель расположен в хвойном лесу на берегу Медного озера и построен так, что ни одно дерево во время строительства комплекса не пострадало — все коммуникации обходят корни растений. Владельцы придерживаются экоконцепции: отказались от одноразовой посуды, организовали раздельный сбор, установили автоматизированную систему биоочистки сточных вод и отдали предпочтение экологической косметике.
Для аренды предусмотрено несколько видов жилья: лодж на воде, на острове, сьют с гостиной, двухэтажный с панорамными окнами, с костровой зоной BBQ, увеличенной террасой и другие. Работает лесной бар Roots с богатой коллекцией джина и авторской коктейльной картой от миксолога Ильи Астафьева (бар 812, Gin Tonic Bar), ресторан лесной и фермерской кухни Hvoy и беседка в формате chef’s table. Для свидания можно забронировать оранжерею шефа Hvoy.
Всеволожский район, деревня Медный завод
Стоимость: от 19 350 рублей. Ближайшая доступная дата для бронирования — 16 февраля.
Мазаная горка
Дог-френдли комплекс состоит из семи домов и усадеб с банями на берегу реки Лемовжа в Ленобласти. Каждый оборудован газовой плитой, холодильником и дровяной печью. Внутри предусмотрены туалеты и бани. Душ как дополнение к парилке есть в Охотничьем доме, Еловой и Березовых усадьбах, так как они рассчитаны на большее количество человек. На территории есть обзорная площадка с видом на окрестности и пруд, где обитают толстолобик, карп, линь, белый амур, золотой карась и сазан. За дополнительную плату можно порыбачить. Неподалеку от комплекса расположена семейная ферма владельцев «Мазаной горки» — «Родные ладони», церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, Девонский обрыв в деревне Хотнежа.
Мазанная горка, набережная реки Лемовжа, 1
Стоимость: от 7800 рублей. Ближайшая доступная дата для бронирования — 16 февраля.
Море
База отдыха расположена на полуострове Киперорт в Выборгском заливе. Это семь двухместных коттеджей на первой и второй береговых линиях, два пляжных домика с видом на Ключевскую бухту и семь панорамных. Можно проживать с питомцами: при заселении берут дополнительный сбор – 500 рублей за ночь, но не более 3 000 рублей за период проживания от шести ночей. Предоставляют гостям с питомцами тазик для мытья лап и тряпочку-полотенце. На территории работает дровяная баня на берегу: два часа аренды — 4500 рублей. Оборудованы спортивная и детская площадки. Кафе открыто только в теплое время года, поэтому еду и напитки необходимо брать с собой.
Полуостров Киперорт, Выборгский район, Прибойный проезд, 1
Стоимость: от 4400 рублей. Есть свободные места на 14 февраля.
Веззика
В глэмпинге на берегу Ладожского озера предусмотрено три типа жилья: геокупол, бэлл-тент и императорский шатер. Собственный санузел и кухня с холодильником и плитой есть только в первом. Заселяют гостей с питомцами до 10 килограмм за дополнительную плату — 1000 рублей. В эту стоимость включены миска, полотенце и пакеты для отходов.
Есть финская сауна с горячей купелью и аэромассажем: два часа — 10 000 рублей для двоих гостей. Работает паровая баня с панорамным видом на озеро: 5000 рублей для 2-4 гостей. За каждого следующего человека — 1000 рублей. В глэмпинге можно позавтракать и выпить коктейль в ресепшн-баре. В четырех километрах от отеля расположен ресторан «Веранда»: еду доставят прямо в отель за 500 рублей.
д. Загубье, Волховский р-н Ленинградской области у наплавного моста №6 через Ново-Свирский канал.
Стоимость: от 7000 рублей. Есть свободные места на 14 февраля.
Ладога озеро
База отдыха находится на берегу Ладожского озера. Для заселения с питомцами доступны одноэтажные и двухэтажные коттеджи, апартаменты и вежа — шатер. Последний вариант подойдет больше для поклонников деревенского отдыха без животных: вместо отопления — печь, которая топится брикетами, умывальник без горячей воды и биотуалет. Из преимуществ — панорамный вид на лес. За дополнительную плату можно отдохнуть в русской бане: в лесу — 2000 рублей за час, на берегу — 3500 за час. Сдают в аренду тандырную для приготовления хачапури, самсы или шашлыка.
Приозерский район, 138 км Приозерского шоссе, вблизи поселка Бурнево
Стоимость: от 5000 рублей. Есть свободные места на 14 февраля.
Река Свирь, Лодейное Поле
Точка на карте. Лодейное Поле
Дизайн-отель расположен среди леса на песчаном берегу реки Свирь. Над архитектурным проектом работало петербургское бюро Rhizome во главе с Евгением Решетовым. Комплекс в скандинавском стиле построили из готовых модулей, чтобы не вырубать местные деревья. Для аренды доступны 32 номера «Стандарт» с отдельным входом и 18 «Семейных» с кухней. Из каждого открывается панорамный вид на реку Свирь и лес. На территории работает ресторан с акцентом на скандинавскую кухню: готовят уху на сливках с форелью и судаком, сморреброды, ладожского судака с соте из овощей.
г. Лодейное Поле, территория урочище Мирошкиничи, д. 2, корпус 1−4
Стоимость: от 5 800 рублей. Есть свободные места на 14 февраля.
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