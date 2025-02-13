10 отелей, глэмпингов и баз отдыха в окрестностях Петербурга для идеального романтического уикенда

Скандинавия

Загородный клуб на первой линии Финского залива с вайбом дореволюционной сестрорецкой дачи. Комплекс состоит из коттеджей в стиле северного модерна и трех корпусов: главное здание категории 3*, восстановленные дачи Шелепина и Лихачева. Есть спа-центр и банный комплекс: хамам, финская сауна и русская баня. А главное — открытый бассейн, где можно плавать в любую погоду: температура воды здесь круглый год 28 градусов.

На территории работает несколько гастропроектов. Утро в «Скандинавии» встречают на крытой панорамной веранде зала «Ротонда»: завтраки с игристым сервируют с видом на лужайку и деревянную архитектуру начала XX века. В ресторане «Дача Брассери» с камином и окнами на залив рекомендуем попробовать сыры собственного производства. За блюдами на гриле — в «Скандинавию» в главном корпусе, на коктейль — в бар «Библиотека» в здании Дачи Шелепина.

Парковая ул., 16

Стоимость: от 14 400 рублей. Ближайшая доступная дата для бронирования — 16 февраля.