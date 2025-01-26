Отели в России смогут получать статус Pet Friendly для гостей с питомцами

Стандарт предусматривает выделение некоторых номеров и общественных зон для гостей с питомцами, отметила замруководителя Роскачества Юлия Михалева для ТАСС. Отели со статусом Pet Friendly должны предоставлять в зоне приема и размещения гостей миски с питьевой водой для животных, а в зоне отдыха и ожидания размещать лежанки.

Вблизи гостиницы или на ее территории должна появится зона для выгула питомцев, а в самих номерах — дополнительное место для животного, миски для воды и корма, пакеты для уборки. Персонал такого отеля обязан знать и соблюдать правила обращения с животными и основы санитарно-гигиенических и ветеринарных требований. Кроме того, гостиницам рекомендуется предоставлять в средстве размещения дополнительные услуги: спа для животных, груминг, зооняня, выгул.

Напомним, что с 1 января в Петербурге заработал туристический налог. Налог составит не менее 100 рублей в сутки. В этом году Смольный планирует получить за счет нового сбора миллиард рублей.

