Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines удваивает число рейсов из Петербурга в Стамбул

С 6 января 2025 года Pegasus Airlines начнет выполнять два рейса в день из аэропорта Пулково в Стамбул (аэропорт имени Сабихи Гекчен). Об этом сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта Пулково)

К привычному дневному вылету в 14:25 добавится ночной рейс: самолет будет отправляться из Пулково в 02:30 и прибывать в турецкую столицу в 06:25 по местному времени.

«Благодаря раннему прибытию у пассажиров появится больше возможностей для удобной пересадки на рейсы в страны Европы и по всему миру», — прокомментировали в аэропорту.

На маршруте Санкт-Петербург — Стамбул также работают авиакомпании Turkish Airlines и «Россия», чьи рейсы прибывают в главный международный аэропорт города.