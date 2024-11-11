Граница России с Финляндией может открыться не раньше февраля 2025 года

Возвращаясь к открытию границ, финны сообщили, что это может произойти не ранее конца февраля 2025 года. После закрытия в приграничных районах ухудшилась экономическая ситуация, недовольство в финском обществе нарастает: туристы из Петербурга и Ленобласти давали финансовый стимул, а сами финны активно ездили в РФ за бензином. Также упоминались проблемы гуманитарного характера: у множества семей сохраняются крепкие родственные связи, а очное общение практически прервано. Об этом пишет издание 47news.

Издание подчеркивает, что о желании открыть границу представители Финляндии упоминали на такой же майской встрече. Сейчас, как и тогда, твердой уверенности у них по-прежнему нет.

Напомним, что ограничения на границе двух стран начались в ноябре 2023 года из-за «мигрантского кризиса». Постепенно закрывались все пункты пропуска, долгое время работал только самый северный из них — «Райа-Йоосеппи» — «Лотта».