Мальдивские острова ввели ограничение для курящих туристов

Мальдивская Республика продолжает усиливать меры по сокращению доступности табачной продукции: с ноября вступили в силу новые правила, которые серьезно ограничат ввоз никотиновых изделий для иностранных граждан. В частности, с 7 ноября туристам разрешено привозить в страну только одну начатую пачку сигарет или стиков (до 19 штук), а беспошлинные квоты на табачные изделия полностью отменены. Весь излишек будет изыматься и храниться на складе до момента выезда из страны, аналогично правилам для алкоголя, который также конфискуется при въезде.

Как пишет Ассоциация туроператоров России, купить табачные изделия уже на территории Мальдив «тоже скорее всего не получится». Пошлина на импорт сигарет и табачных стиков с 1 ноября увеличена на 50% и составляет 8 мальдивских рупий (около 50 рублей) за каждую единицу табачного изделия.

Эти меры — часть масштабного плана по снижению потребления табачных изделий, подписанного президентом Мальдив Мохамедом Муиззу. Одновременно власти полностью запретили все устройства и компоненты для вейпинга.