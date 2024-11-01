Петербург может побить пятилетний рекорд по количеству туристов

«Если мы сохраним этот позитивный тренд в ноябре и декабре, по итогам года получим 10,5 млн туристов. И превысим рекордный уровень 2019 года», — подчеркнул Александр Беглов в эфире телеканала «78».

В допандемийный 2019 год в Петербург прибыло 10,4 млн туристов — 5,5 млн россиян и 4,9 млн иностранцев. При этом местные чиновники пересмотрели прогнозы по въездному туризму. Ранее они ожидали, что в 2024 году турпоток в Петербург составит 10,3 млн человек. В 2023 году турпоток составил 9,4 млн человек.

Главным резервом для увеличения турпотока в ближайшие годы губернатор считает иностранных туристов. По словам Беглова, в бюджете 2025-2027 годы предусмотрены средства на расширение отраслевых контактов с Узбекистаном, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией и продвижение Петербурга на международных туристических ярмарках.

Ранее Смольный назвал размер налога для туристов. Власти установили ставку туристического налога на 2025-2027 года. В следующем году она составит 1%, но дальше будет расти и меняться в зависимости от курортного сезона.