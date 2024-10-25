Пулково планирует открыть рейсы на Ближний восток

«У нас в фокусе три страны, откуда мы ожидаем начала прямых рейсов. Самый высокий потенциал сейчас - это Саудовская Аравия, как самая большая по численности рынка, это Кувейт и Оман. Вот сейчас с этими странами мы плотно работаем. Конечно, есть еще и Бахрейн, но, как мы считаем, наибольший потенциал в ближайшее время - это, скорее всего, Саудовская Аравия и Кувейт» — рассказала ТАСС руководитель проектов компании-оператора Пулково «Воздушные ворота северной столицы» Ольга Кая.

Точный период запуска зависит от многих факторов, связанных с рыночным потенциалом и регулированием. На данный момент из Петербурга в страны Ближнего Востока есть только рейсы в Дубай и Абу-Даби (ОАЭ), а также в Тегеран (Иран).

В прошлом месяце мы писали о том, что из Пулково в Тунис добавят больше рейсов. Авиакомпания Nouvelair Tunisie продлила свою полетную программу до середины ноября в курортный город Монастир.