Финляндия закрыла два КПП на границе с Россией

«Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пропуска принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России. <…> В октябре вышеупомянутые руководители приняли решение о закрытии временных пунктов пропуска в Париккале и Инари», — сообщает погранохрана в пресс-релизе.

Уточняется, что движение в Инари было прекращено 1 ноября 2022 года, в Париккале с 19 апреля 2022 года. «Возобновление работы временных пунктов пересечения границы в будущем возможно в соответствии с ранее упомянутым соглашением о пунктах пересечения границы», - говорится в сообщении финских пограничников.

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