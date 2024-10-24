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Финляндия закрыла два КПП на границе с Россией

Речь идет о пропускных пунктах «Париккала» и «Инари». В ближайшее время пограничники демонтируют дорожные указатели.

Kai Kuntola / Shutterstock.com

«Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пропуска принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России. <…> В октябре вышеупомянутые руководители приняли решение о закрытии временных пунктов пропуска в Париккале и Инари», — сообщает погранохрана в пресс-релизе.

Уточняется, что движение в Инари было прекращено 1 ноября 2022 года, в Париккале с 19 апреля 2022 года. «Возобновление работы временных пунктов пересечения границы в будущем возможно в соответствии с ранее упомянутым соглашением о пунктах пересечения границы», - говорится в сообщении финских пограничников.

Ранее мы писали о том, что Финляндия собирается запретить продажу недвижимости россиянам. Им ограничат  покупку квартиры, дома, земельные участки, торговую и офисную недвижимость и склады

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