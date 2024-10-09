Смольный назвал размер налога для туристов

Так, в 2026 году с 1 января по 31 марта (включительно) и с 1 октября по 31 декабря (включительно) туристы заплатят 1% от стоимости номера в гостинице, а с 1 апреля по 30 сентября (включительно) — 2%.

В 2027 году ставка в низкий сезон (с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря) будет 1,5%, а в высокий (с 1 апреля по 30 сентября) — 3%.

И если сумма налога будет меньше минимального показателя (100 рублей за каждые сутки проживания), то турист заплатит минимум: те самые 100 рублей.

Напомним, курортный сбор превратят в туристический налог. Эксперимент с курортным сбором закончится в конце 2024 года. С 2025 года после того, как Госдума и Совет Федерации одобрили изменения в налоговую систему, курортный сбор преобразуют в туристический налог. Платить будут компании и ИП, которые занимаются гостиничным бизнесом. В 2025 году размер платежа не должен превышать 1% от оборота, в 2026 — не более 2%, в 2027 — не более 3%, в 2028 — не более 4%, а в 2029 — не более 5%.