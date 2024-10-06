Власти Калининграда планируют ввести туристический налог

В 2026 году туристов ждет налог в 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4% и, наконец, в 2029-м — 5%. После этого рост ставки остановится. Пока что горсовет представил только проект решения о введении туристического налога. До 8 октября граждане и общественные организации могут подать свои предложения, касающиеся инициативы.

Вскоре туристический налог появится и в других регионах, например, в Карелии, Владимирской области, Вологде и Алтайском крае. Его также хотят ввести в Астрахани, на Алтае, в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестане и Пскове.

Напомним, что в Петербурге туристический сбор начал действовать с 1 апреля этого года. За первый месяц эксперимента он принес в казну города 19 млн рублей.