Императорские конюшни и «Адамова голова» в парке Сергиевка: зачем ехать в Петергоф

Петергоф известен благодаря дворцово-парковому ансамблю, который и дал название местности. Другие локации менее популярны у туристов и горожан. Рассказываем, что посмотреть в городе за один день: парк Сергиевка, Императорские конюшни и дача Бенуа.
Cтанция Новый Петергоф
В 1854 году владелец Петергофской железной дороги крупный российский финансист и промышленник барон Александр фон Штиглиц привлек архитектора Николая Бенуа к проектированию и строительству станционных зданий на своей дороге. Важнейшим сооружением стал вокзал станции Новый Петергоф. Фасады здания оформлены в неоготическом стиле. Над арками устроены лоджии с изящной готической колоннадой. Стены башни прорезаны узкими стрельчатыми окнами и увенчаны ажурным парапетом с пинаклями. Объект был сильно разрушен во время Великой Отечественной войны и полностью восстановлен. Сегодня является одной из архитектурных доминант Петродворца.
Парк Сергиевка
Имение сложилось из трех частей. Одна входила в состав дачи Алексея — сына Петра I, затем перешло во владение Петра Алексеевича — внука Петра I, а вскоре к Александру Румянцеву. Две другие были частью имения князю Василию Долгорукову. В первой четверти XIX века дачи были приобретены Кириллом Нарышкиным, обер-гофмаршалом двора Николая I. А в 1839 году — у его наследников в качестве
свадебного подарка для дочери Николая I великой княгине Марии Николаевне и герцога Максимилиана Лейхтенбергского, внука первой жены Наполеона Жозефины Богарне. На территории возвели дворец в стиле античных вилл по проекту Андрея Штакеншнейдера, а под руководством садового мастера Петр Эрлер оформили парк.
Сегодня здесь приятно гулять по территории, есть выход к Финскому заливу и необычная скульптура неизвестного мастера в виде валуна головы (ее еще часто именуют «Адамова голова»).
Императорские конюшни
Комплекс зданий построен по заказу Николая I по проекту Николая Бенуа. Большой трапециевидный в плане комплекс c девятью массивными башнями по углам и зубчатыми стенами напоминает средневековый замок. Сердцем комплекса стало здание манежа, где проводили объездку лошадей и демонстрацию их императору. Главным украшением служит деревянный потолок, созданный по подобию средневекового английского «Hammer-beam». Это крыша с открытой деревянной стропильной системой и декорированными сложной резьбой фермами со свисающими шишечками. Каждый элемент был сделан вручную столяром-краснодеревщиком.
Кроме манежа в комплекс входят конное ведомство, кузница, ветеринарная лечебница, каретная, жилые помещения. При советской власти на территории получил прописку санаторий «Петродворец». Сегодня сюда можно попасть с экскурсией от проекта «Открытый город».
Усадьба Знаменка
Усадьба на берегу Финского залива сложилась в результате нескольких перестроек классицистического дворца Разумовского: в 1836 году по заказу Николая I — Андреем Штакеншнейдром, а в конце 1850-х — Гаральдом Боссе. Вторая — в стилистике необарокко — сделана по заказу нового владельца — третьего сына Николая I, князя Николая Николаевича (старшего). После революции в усадьбе получили прописку советские учреждения. Во время Великой Отечественной войны комплекс серьезно пострадал. Большую часть восстановили лишь в 1970-х под руководством архитектора Михаила Плотникова. При советской власти здесь работал пансионат ГУП «Пассажиравтотранс». Сейчас усадьба заброшена и является объектом наследия ЮНЕСКО.
Дача Бенуа
Двухэтажный дом с башенкой и балконами с резными узорами построил Леонтий Бенуа для своего брата Михаила Николаевича в 1892 году. В проекте архитектор объединил русский сруб, английскую готику и черты викторианского коттеджа. В 1920‑х дачу отдали профсоюзу работников просвещения для организации здравницы. Позже в помещениях размещались общежитие и спортивная база Ленинградского государственного университета. Сегодня дом находится в плачевном состоянии. Праправнучка архитектора Евгения Петрашень планирует устроить на территории арт-резиденцию при СПбГУ.
Готическая капелла
Поодаль от Нижнего парка расположена неоготическая домовая церковь императорской семьи. Проект здания был заказан немецкому зодчему Карлу Шинкелю. Строительством на начальном этапе руководил Адам Менелас, а закончил работу Иосиф Шарлемань. Капелла декорирована кружевным чугунным литьем и статуями по моделям скульптора Василия Демута-Малиновского изображают ангелов, святых апостолов, евангелистов и Богоматерь с младенцем. Сегодня объект относится к ГМЗ «Петергоф» — можно посетить до 13 октября.
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