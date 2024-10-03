Императорские конюшни и «Адамова голова» в парке Сергиевка: зачем ехать в Петергоф

Парк Сергиевка

Имение сложилось из трех частей. Одна входила в состав дачи Алексея — сына Петра I, затем перешло во владение Петра Алексеевича — внука Петра I, а вскоре к Александру Румянцеву. Две другие были частью имения князю Василию Долгорукову. В первой четверти XIX века дачи были приобретены Кириллом Нарышкиным, обер-гофмаршалом двора Николая I. А в 1839 году — у его наследников в качестве

свадебного подарка для дочери Николая I великой княгине Марии Николаевне и герцога Максимилиана Лейхтенбергского, внука первой жены Наполеона Жозефины Богарне. На территории возвели дворец в стиле античных вилл по проекту Андрея Штакеншнейдера, а под руководством садового мастера Петр Эрлер оформили парк.

Сегодня здесь приятно гулять по территории, есть выход к Финскому заливу и необычная скульптура неизвестного мастера в виде валуна головы (ее еще часто именуют «Адамова голова»).