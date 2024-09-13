Форты, особняк в неорусском стиле и проекты братьев Косяковых: зачем ехать в Кронштадт

Машинная школа Балтийского флота

Здание в стиле модерн принадлежало Машинной школе Балтийского флота. Здесь обучали машинистов, кочегаров, турбинистов, трубников, матросов-механиков для обслуживания машин и механизмов кораблей. Центральный корпус имеет три этажа и в целом выглядит довольно сдержанно. Слева примыкает учебный цех с огромным окном-омегой высотой в два этажа.

В 1930-е учебное заведение преобразовали в Электромеханическую школу Учебного отряда Краснознаменного Балтийского флота — расформирована она была лишь в 2006 году. Сегодня здание находится в аварийном состоянии, заброшено.

Итальянский дворец

Здание построено в 1720–1724 годах в стиле барокко по проекту Иоганна Фридриха Браунштейна. Иногда дворец называют Меншиковым по имени первого владельца — князя Александра Даниловича. Неоднократно перестраивали — ныне ничего из первоначальных интерьеров не уцелело.

В разные годы здесь размещались Морской кадетский корпус, Штурманское училище, детская библиотека. Во второй половине XIX века в здании открыли Морское техническое училище императора Николая 1, где учились кораблестроители и мэтры теоретики и практики военного и гражданского судостроения в России. Сегодня во дворце работает филиал Военно-Морского музея.