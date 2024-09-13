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Форты, особняк в неорусском стиле и проекты братьев Косяковых: зачем ехать в Кронштадт

Планы на выходные: едем в Кронштадт! Собака.ru cоставила гид по городу: усадьба адмирала Лазарева, Никольский Морской собор по проекту Василия Косякова, модерновое здание Машинной школы Балтийского флота с ярким акцентом на фасаде — окном-омегой. 

Ilona5555 / Shutterstock.

Машинная школа Балтийского флота

Здание в стиле модерн принадлежало Машинной школе Балтийского флота. Здесь обучали машинистов, кочегаров, турбинистов, трубников, матросов-механиков для обслуживания машин и механизмов кораблей. Центральный корпус имеет три этажа и в целом выглядит довольно сдержанно. Слева примыкает учебный цех с огромным окном-омегой высотой в два этажа. 

В 1930-е учебное заведение преобразовали в Электромеханическую школу Учебного отряда Краснознаменного Балтийского флота — расформирована она была лишь в 2006 году. Сегодня здание находится в аварийном состоянии, заброшено.

Итальянский дворец

Здание построено в 1720–1724 годах в стиле барокко по проекту Иоганна Фридриха Браунштейна. Иногда дворец называют Меншиковым по имени первого владельца — князя Александра Даниловича. Неоднократно перестраивали — ныне ничего из первоначальных интерьеров не уцелело.

В разные годы здесь размещались Морской кадетский корпус, Штурманское училище, детская библиотека. Во второй половине XIX века в здании открыли Морское техническое училище императора Николая 1, где учились кораблестроители и мэтры теоретики и практики военного и гражданского судостроения в России. Сегодня во дворце работает филиал Военно-Морского музея. 

RuslanKphoto / Shutterstock

Морской Никольский собор

Здание возвели по проекту Василия Косякова — самая известная работа архитектора. Он также являлся автором Богоявленской церкви на Гутуевском острове и доходного дома Бадаева на углу Восстания и Жуковского (известен как «Дом печального ангела»).

Строительство длилось более 10 лет — с 1902 по 1913 годы. Собор задумывался как памятник всем невернувшимся с моря. В 1929 году был закрыт, вскоре в нем открыли кинотеатр имени Максима Горького — в народе его называли просто «Максимка».

Во время Великой Отечественной войны здесь работал наблюдательный и корректировочный пост корабельной и береговой артиллерии Кронштадта. После — клуб Кронштадтской крепости и концертный зал с театральной сценой, а затем и филиал Центрального военно-морского музея. Сегодня здание выполняет историческую функцию и является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Усадьба адмирала Лазарева

Участок с деревянным домом изначально принадлежал адмиралу Михаилу Лазареву, который вместе с Фаддеем Беллинсгаузеном открыл Антарктиду. После того, как Лазарева назначили главнокомандующим портами на Черном море и губернатором Севастополя и Николаева, он покинул Кронштадт и передал землю в дар городу. В конце XIX века тут обосновалась Кронштадтская община сестер милосердия из Красного Креста. А в 1915 году был построен каменный особняк в неорусском стиле по проекту архитектора Владимира Лопатина. 

После Октябрьской революции Кронштадтская община сестер милосердия прекратила свою деятельность. В доме открыли туберкулезный диспансер. В настоящее время особняк привели в порядок и открыли в нем гостиницу.  Внутри уцелел участок оригинальной метлахской напольной плитки 1913 года.

Пресс-служба проекта «Остров фортов»

Остров фортов

Большой культурный кластер на исторической территории, посвященный военно-морскому флоту: детские площадки, прогулочные зоны, яблонный сад с прудом, фудкорт, скейт-парк, Аллея героев российского флота и историческая площадка «От парохода до атомохода», где можно узнать о главных вехах в истории российского флота. Недавно на берегу Финского залива за сенсационные полтора года был построен футуристический комплекс — Конгрессно-выставочный центр и Музей военно-морской славы (исторические артиллерийские склады приспособили под новое здание, в том числе и для легендарной подлодки «К-3»!). До 2025 года команда «Острова фортов» во главе с Ксенией Шойгу планирует отреставрировать старейшие форты «Петр I», «Император Александр I» и «Кроншлот».

Морская библиотека

Флотская библиотека Кронштадта, впоследствии переименованная в Морскую, была открыта в 1832 году. В основу легла коллекция книг Фаддея Беллинсгаузена, первооткрывателя Антарктиды, ставшего впоследствии первым директором библиотеки. Сначала учреждение ютилось в комнатах, а вскоре получило и собственное здание, строительство которого поручили младшему брату Косяковых — Георгию Антоновичу. Это фактически единственный его самостоятельный проект, остальные — в паре с другими зодчими. Например, он же занимался оформлением Морского Никольского собора, над которым работал его брат Василий Косяков. 

Здание по сей день сохранило историческую функцию. 

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