Оммаж средневековому замку, подземный ход и Егерская слобода: что смотреть в Гатчине

Мы — за внутренний туризм. Уверены, что по своей привлекательности, города Ленобласти не уступают той же Финляндии или Стокгольму. Лики херувимов, деревянное здание-«обманка» и усадьба Павла Щербова в стиле модерн: рассказываем, зачем ехать в Гатчину.
Домовая церковь Гатчинского дворца
Первая культовая постройка Гатчины, куда при Павле I с Мальты были доставлены святыни Мальтийского ордена. После революции 1917 года Дворцовая церковь была закрыта. Интерьеры храма пострадали меньше во время войны в отличие от большей части дворца: уцелела лепнина, колонны из искусственного мрамора. В советское время здесь получила прописку библиотекаВысшего училища морских инженеров, затем института «Электронстандарт». В 2016 году церковь закрыли на реставрацию — открыли для посетителей только в прошлом году.
Специалисты открыли свыше 90 из 120 ликов херувимов, что считали утраченными. Но это не единственная находка. Когда эксперты осматривали лепнину, увидели подлинную дубовую раму XIX века, а в ней — аутентичные кусочки витражного стекла синего, белого и малинового цветов. По этим находкам удалось определить оригинальную палитру цветов и воссоздать три витража — два с изображением ангелов и центральный Всевидящее око художника Александра Перница.
Сегодня церковь можно посетить со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.
Приоратский дворец
Единственный в России памятник землебитного строительства конца XVIII века возвели по проекту архитектора-новатора Николая Львова. Он разработал особую технологию землебит — когда стены сделаны из прессованной почвы. Предназначалась постройка для рыцарей Мальтийского ордена.
Павел I с детства испытывал интерес к Мальтийскому ордену и после восшествия на престол получил звание протектора, а вскоре был избран великим магистром. Приоратский дворец он задумал как резиденцию «для братских присутствий» российских рыцарей-иоаннитов. Название объект получил от французского «prieuré» — так называли небольшие монастыри и землевладения при них.
Замок пережил революции и войны. Сегодня является филиалом ГМЗ «Гатчина» и открыт для посещения.
Грот «Эхо»
Подземный ход к берегу Серебряного озера был построен еще при первом владельце Гатчинского дворца Григории Орлове. Гости могли спуститься в него прямо из роскошных залов. 130-метровый коридор облицован натуральным известняком, освещается четырьмя круглыми окнами в сводах. Из-за хорошей акустики (эхо повторяет до четырех слогов!) он и получил свое название. Посетить его можно в часы работы Гатчинского дворца. В дождь подземный ход обычно недоступен.
Березовый домик
Деревянное здание-«обманку» в Гатчинском парке возвели по проекту швейцарского художника и архитектора Франсуа Виоллье в середине 1780-х годов. За фасадами скоромного сооружения из березовых дров скрываются росписи, золоченая лепнина, обилие зеркал. В 1796 году под руководством архитектора Винченцо Бренны построили монументальный портал «Маска», скрывший Березовый домик. Сегодня объект находится тоже в составе ГМЗ «Гатчина» и доступен для посещения.
Особняк С.И. Рождественского
Здание в стиле модерн построили для правителя канцелярии Гатчинского дворцового управления, автора-составителя историка-статистического труда «Столетие города Гатчины» Степана Рождественского. С 1975 года в особняке работает ЗАГС. Известно, что первым, кто заключили тут брачный союз, были инструктор физкультуры совхоза «Память Ильича» Николай Пименов и старший продавец магазина «Ленкнига» Татьяна Филина. Учреждение работает по сей день.
Музей-усадьба П. Е. Щербова
Здание в стиле модерн было построено в 1911 году по проекту архитектора Степана Кричинского для художника-карикатуриста Павла Щербова. В усадьбе бывали Федор Шаляпин, Саша Черный, Александр Куприн, Валентин Серов и Максим Горький. Именно ходатайство Горького помогло Щербову сохранить за собой усадьбу после Октябрьской революции. После того, как большевики пришли к власти, Павел Щербов работал хранителем в Гатчинском дворце-музее. Сегодня здесь расположен литературно-мемориальный музей, посвященный художнику.
По-соседству в 2008 году построили капромантичный торговый центр, повторивший основные объемы дома Щербова.
Егерская слобода
Это район, застроенный по проекту архитектора Георга Гросса в XIX веке для членов Императорской охоты — придворный клуб императора, куда входили близкие соратники, егеря и служащие. Изначально в поселении было около 60 построек: управление охоты, канцелярия, школа, жилые дома для семейных егерей и большая казарма для холостых, кузница, водокачка, баня с кухней и лазарет для больных собак. Сегодня частично деревянные здания с резным декором уцелели, а в домах живут люди.
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