Оммаж средневековому замку, подземный ход и Егерская слобода: что смотреть в Гатчине

Домовая церковь Гатчинского дворца

Первая культовая постройка Гатчины, куда при Павле I с Мальты были доставлены святыни Мальтийского ордена. После революции 1917 года Дворцовая церковь была закрыта. Интерьеры храма пострадали меньше во время войны в отличие от большей части дворца: уцелела лепнина, колонны из искусственного мрамора. В советское время здесь получила прописку библиотекаВысшего училища морских инженеров, затем института «Электронстандарт». В 2016 году церковь закрыли на реставрацию — открыли для посетителей только в прошлом году.

Специалисты открыли свыше 90 из 120 ликов херувимов, что считали утраченными. Но это не единственная находка. Когда эксперты осматривали лепнину, увидели подлинную дубовую раму XIX века, а в ней — аутентичные кусочки витражного стекла синего, белого и малинового цветов. По этим находкам удалось определить оригинальную палитру цветов и воссоздать три витража — два с изображением ангелов и центральный Всевидящее око художника Александра Перница.

Сегодня церковь можно посетить со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.