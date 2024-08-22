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Шри-Ланка отменит визовый режим для россиян

Нововведение вступит в силу 1 октября еще в 33 других странах, в том числе Казахстане, Белоруссии, Катаре, Польше, Дании, Великобритании, Испании, Бахрейне, Германии, Бельгии и других.

Aliona_25 / Shutterstock

Об этом сообщило британское издание Daily Mirror со ссылкой на министра туризма Шри-Ланки Харина Фернандо. Безвизовый режим будет действовать с 1 октября по март 2025 года.

РФ является лидером по турпотоку на Шри-Ланке. В октябре 2023 года в пилотном режиме ланкийское правительство включило Россию в число стран, которым стали предоставляться бесплатные визы. 1 апреля власти Шри-Ланки продлили действие программы на месяц, а в начале мая — на неопределенный срок. В феврале 2024 года россияне составили 15% от общего количества иностранных путешественников.

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