Шри-Ланка отменит визовый режим для россиян

Об этом сообщило британское издание Daily Mirror со ссылкой на министра туризма Шри-Ланки Харина Фернандо. Безвизовый режим будет действовать с 1 октября по март 2025 года.

РФ является лидером по турпотоку на Шри-Ланке. В октябре 2023 года в пилотном режиме ланкийское правительство включило Россию в число стран, которым стали предоставляться бесплатные визы. 1 апреля власти Шри-Ланки продлили действие программы на месяц, а в начале мая — на неопределенный срок. В феврале 2024 года россияне составили 15% от общего количества иностранных путешественников.