Петербургская компания построит круизное электросудно для путешествий по Байкалу

Петербургская судостроительная компания Emperium начала сооружать круизное судно с электрическим двигателем, которое сможет проходить длительные маршруты по озеру Байкал.

«Судно будет настоящим плавающим пятизвездочным отелем с панорамным рестораном, баром, спа-зоной и смотровыми площадками, а в каютах смогут разместиться 68 пассажиров. Вне круизного сезона «Байкал» будет в виде «плавучей гостиницы» на берегу озера», — рассказали в компании.

Корпус головного судна в серии начнут строить в этом году на «Пермской судоверфи» (входит в Emperium) по заказу компании ООО «Водоходъ». Сдать корабль планируют в сентябре 2026 года.

«Планируемый маршрут подразумевает обустройство причальной инфраструктуры и зарядных мощностей в следующих пунктах: Иркутск, о. Ольхон, п. Усть-Баргузин, с. Турка, с. Листвянка, с. Танхой. За счет малой осадки 2,5 м судно сможет заходить на мелководные участки», — сообщил генеральный директор ООО «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов для «Ъ-СПб».