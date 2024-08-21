18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Петербургская компания построит круизное электросудно для путешествий по Байкалу

Круизный корабль оснастят электрическим (экологичным) двигателем, которое сможет проходить длительные маршруты по озеру Байкал. Оно будет вмещать 68 пассажиров и станет пятизвездным отелем на воде с панорамным рестораном, баром, СПА-зоной, смотровыми площадками и открытой палубой.

Пресс-служба компании Emperium

Петербургская судостроительная компания Emperium начала сооружать круизное судно с электрическим двигателем, которое сможет проходить длительные маршруты по озеру Байкал.

«Судно будет настоящим плавающим пятизвездочным отелем с панорамным рестораном, баром, спа-зоной и смотровыми площадками, а в каютах смогут разместиться 68 пассажиров. Вне круизного сезона «Байкал» будет в виде «плавучей гостиницы» на берегу озера», — рассказали в компании.

Корпус головного судна в серии начнут строить в этом году на «Пермской судоверфи» (входит в Emperium) по заказу компании ООО «Водоходъ». Сдать корабль планируют в сентябре 2026 года.

«Планируемый маршрут подразумевает обустройство причальной инфраструктуры и зарядных мощностей в следующих пунктах: Иркутск, о. Ольхон, п. Усть-Баргузин, с. Турка, с. Листвянка, с. Танхой. За счет малой осадки 2,5 м судно сможет заходить на мелководные участки», — сообщил генеральный директор ООО «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов для «Ъ-СПб».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: